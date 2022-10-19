Матч "Динамо" - "Металіст" був запланований на 20 жовтня.

Поєдинок київського "Динамо" проти харківського "Металіста" в рамках восьмого туру української Прем'єр-ліги не відбудеться в заплановану дату.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", гру було перенесена на невизначений термін.

Зазначається, що центральний матч 8-го туру УПЛ був перенесений через ескалацію війни РФ проти України.

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"Матч 8-го туру української Прем'єр-ліги "Динамо" - "Металіст", запланований на четвер, 20 жовтня, перенесений на невизначений термін у зв'язку з ситуацією, яка склалася в столиці України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, з міркувань безпеки перенесли і поєдинок чемпіонату юнацьких команд між "Динамо" U-19 і "Металістом" U-19. Нові дати матчів оголосять пізніше.

Додамо, що в рамках 7-го туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" програло донецькому "Шахтарю" з рахунком 1:3.

"Динамо" зіграло 6 матчів у нинішньому сезоні УПЛ, в яких зуміло набрати лише 9 очок. У турнірній таблиці першості України "біло-сині" займають 9-у позицію.

Варто відзначити, що матч "Динамо" - "Металіст" став єдиною грою 8-го туру УПЛ, яку вирішили перенести.

У вівторок, 18 жовтня, були зіграні три матчі в рамках цього туру, в яких "Верес" обіграв "Львів" (3:1), "Зоря" завдала розгромної поразки "Чорноморцю" (4:0), а "Кривбас" поступився "Олександрії" (0:2).

Ще чотири матчі 8-го туру УПЛ будуть зіграні в середу, 19 жовтня.

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