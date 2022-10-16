Голи Зубкова, Мудрика і Сікана принесли "Шахтарю" перемогу над командою Мірчі Луческу.

У неділю, 16 жовтня, відбувся центральний поєдинок сьомого туру чемпіонату України з футболу, в якому донецький "Шахтар" приймав київське "Динамо".

Поєдинок був лише номінально домашнім для "гірників" і проходив у Львові на стадіоні "Арена-Львів". Завершилася гра з рахунком 3:1.

Першими рахунок у грі відкрили футболісти Ігора Йовічевіча. На 29-й хвилині зустрічі з передачі Лассіни Траоре відзначився Олександр Зубков. На 45-й хвилині зустрічі Лассіна Траоре міг подвоїти перевагу "гірників", але не зміг реалізувати пенальті. Перший тайм у підсумку закінчився з мінімальною перевагою донецького колективу.

У дебюті другого тайму футболістам "Динамо" вдалося зрівняти рахунок у грі. На 46-й хвилині забив Ванат з передачі Віктора Циганкова. Через дві хвилини Михайло Мудрик забив другий гол у ворота "Динамо" і вивів "гірників" вперед вдруге.

На 69-й хвилині гри кияни залишилися в меншості, вилучення заробив Ілля Забарний.

На 74-й хвилині гри Данило Сікан забив третій гол "Шахтаря" з передачі Михайла Мудрика.

"Шахтар" - "Динамо" - 3:1

Голи: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сікан, 74 - Ванат, 46

"Шахтар": Трубін, Конопля, Матвієнко, Бондар, Михайличенко, Зубков, Судаков (Джурасек, 82), Степаненко (Назарина, 76), Бондаренко, Мудрик (Петряк, 81), Траоре (Сікан, 59)

"Динамо": Нещерет, Вівчаренко (Дубінчак, 64), Забарний, Сирота, Тимчик (Кабаєв, 64 (Попов, 76)), Циганков, Сидорчук, Буяльський, Шепелєв (Гармаш, 64), Караваєв, Ванат

Додамо, що в іншому матчі ігрового дня "Дніпро-1" здобув перемогу у видовищному матчі проти львівського "Руху" з рахунком 3:2.

Варто відзначити, що "Рух" закінчував матч в дев'ятому, після вилучень Романа і Слюсара.

"Рух" - "Дніпро-1" - 2:3

Голи: Довгий, 30, Таллес, 52 - Довбик, 45+1, з пенальті, Гуцуляк, 59, Логінов, 90+5

Видалення: Роман, 58, Слюсар, 78

Огляд матчу:

Перемога над "Рухом" дозволила "Дніпру-1" зберегти за собою перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Олександра Кучера виграла всі 6 своїх матчів і має в своєму активі 18 очок.

Шахтар - Динамо: після матчу

"Шахтар" і "Динамо" зіграли по шість матчів у поточному сезоні УПЛ. "Гірники" в першому турі зіграли внічию з "Металістом-1925" (0:0), потім здобули чотири перемоги поспіль: "Кривбас" (1:0), "Рух" (1:0), "Чорноморець" (2:1), "Металіст" (6:1).

"Динамо" стартувало в новому сезоні УПЛ з двох поразок: "Дніпро-1" (0:3), "Зоря" (2:3). Потім команда Луческу здобула три поспіль "сухі" перемоги: "Львів" (1:0), "Минай" (1:0), "Рух" (3:0).

Перемога над "Динамо" дозволила "Шахтарю" зберегти за собою друге місце в турнірній таблиці УПЛ і не відпустити у відрив "Дніпро-1". В активі "гірників" 16 очок.

Київське "Динамо" залишилося з 9 заробленими балами за підсумками цього туру і займає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату.

У наступному турі "Шахтар" зіграє проти "Колоса" 19 жовтня, а "Динамо" поміряється силами з "Металістом" днем пізніше.

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