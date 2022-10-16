Поєдинок "Шахтаря" і "Динамо" пройде у Львові.

У неділю, 16 жовтня, відбудеться центральний матч сьомого туру УПЛ між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо".

Зустріч грандів українського футболу пройде у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Обслужить поєдинок Катерина Монзуль з Харкова. Суддями на лініях будуть Марина Стрілецька (Суми) та Світлана Грушко (Київська область). На зустрічі також працюватиме система VAR - під керівництвом рефері Андрія Коваленка з Полтави.

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Шахтар - Динамо: трансляція

На території України поєдинок у прямій трансляції можна переглянути на платформі Setanta Sports.

Початок гри заплановано на 17:00 за київським часом.

Київське "Динамо" напередодні гри з "Шахтарем" у матчі 4-го туру групового турніру Ліги Європи поступилося французькому "Ренну" з рахунком 0:1. "Гірники" напередодні гри з киянами зіграли внічию з мадридським "Реалом" (1:1) у 4-му турі Ліги чемпіонів.

Шахтар - Динамо: перед матчем

"Шахтар" і "Динамо" зіграли по п'ять матчів у поточному сезоні УПЛ. "Гірники" в першому турі зіграли внічию з "Металістом-1925" (0:0), потім здобули чотири перемоги поспіль: "Кривбас" (1:0), "Рух" (1:0), "Чорноморець" (2:1), "Металіст" (6:1).

"Динамо" стартувало в новому сезоні УПЛ з двох поразок: "Дніпро-1" (0:3), "Зоря" (2:3). Потім команда Луческу здобула три поспіль "сухі" перемоги: "Львів" (1:0), "Минай" (1:0), "Рух" (3:0).

Після 6-ти турів "Шахтар" йде на другій позиції в турнірній таблиці чемпіонату України з 13 балами в активі. "Біло-сині" заробили 9 очок і посідають восьме місце.

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