"Динамо" втратило шанси вийти в плей-офф Ліги Європи.

У четвер, 13 жовтня, в рамках четвертого туру групового турніру Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" у номінально домашній грало проти "Ренна".

Зустріч проходила в Кракові на стадіоні МКС Краковія і завершилася з рахунком 1:0 на користь французького клубу.

Обслуговував зустріч арбітр з Нідерландів Сердар Гезюбююк. На лініях йому допомагали співвітчизники Йост ван Зуїлен і Йохан Бальдер.

Відео дня

Єдиний гол у поєдинку забив Крістофер Ву. На 48-й хвилині Буріжо навісив з кутового і 21-річний камерунець, який залишився без опіки захисників, відправив м'яч у сітку воріт "біло-синіх".

"Динамо" - "Ренн" - 0:1

Гол: Ву, 47

"Динамо": Нещерет, Тимчик (Караваєв, 77), Забарний, Сирота, Дубінчак (Вівчаренко, 66), Сидорчук, Шепелєв (Андрієвський, 70), Буяльський, Циганков, Гармаш (Кабаєв, 66), Бесєдін (Ванат, 66)

"Ренн": Манданда, Мелінг, Теат, Ву, Ассіньйон, Майєр, Угочукву, Буріжо (Трюффер, 84), Терр'є (Сулемана, 66), Калімуендо-Муїнга (Тет, 73), Д.Дуе (Гуйрі, 73)

Відео голу:

В іншому матчі цієї групи кіпрський клуб АЕК Ларнака програв на своєму полі "Фенербахче" з рахунком 1:2.

Таким чином, після чотирьох зіграних турів в активі "Динамо" 0 набраних очок і "біло-сині" займають останнє місце в турнірній таблиці квартету В. Лідирують у групі "Фенербахче" і "Ренн" - по 10 балів. АЕК з 3 очками йде на третій сходинці.

Команда Мірчі Луческу повністю провалилася в цьому розіграші Ліги Європи і вже втратила навіть математичні шанси пробитися в плей-офф турніру. Єдина надія киян на євровесну - обійти АЕК в турнірній таблиці і з третього місця пробитися в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Нагадаємо, тиждень тому "Динамо" поступилося "Ренну" у виїзному матчі третього туру групового турніру ЛЄ з рахунком 1:2. У попередніх турах команда Луческу також програла "Фенербахче" (1:2) і кіпрському клубу АЕК (0:1).

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