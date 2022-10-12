"Динамо" спробує взяти перші очки в поточному розіграші Ліги Європи.

У четвер, 13 жовтня, київське "Динамо" проведе поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти французького "Ренна".

Це буде номінально домашній матч для "біло-синіх", адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Матч "Динамо" - "Ренн" пройде в Кракові на стадіоні МКС Краковія.

Динамо - Ренн: прогноз букмекерів на поєдинок 4-го туру Ліги Європи

Відео дня

Обслужить зустріч арбітр з Нідерландів Сердар Гезюбююк. На лініях йому допоможуть співвітчизники Йост ван Зуїлен і Йохан Бальдер.

Тиждень тому "Ренн" на своєму полі обіграв київське "Динамо" в рамках третього туру Ліги Європи з рахунком 2:1. У складі французького колективу забили Тер'є і Дуйє. Єдиний гол "біло-синіх" на рахунку Віктора Циганкова.

Динамо - Ренн: трансляція

У прямому ефірі матч Ліги Європи групи B між "Динамо" і "Ренном" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Початок гри заплановано на 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, в групі B з "Динамо" і "Ренном" також виступають турецький "Фенербахче" і кіпрський клуб АЕК.

Динамо - Ренн: перед матчем

Підопічні Мірчі Луческу програли у всіх трьох стартових турах Ліги Європи: в 1-му турі "Фенербахче" (1:2), у 2-му проти АЕК Ларнака (0:1), в 3-му "Ренну" (1:2).

Після трьох турів "біло-сині" займають останнє місце в турнірній таблиці групи В. Лідирують "Фенербахче" і "Ренн" - по 7 балів. У кіпрського клубу АЕК три очки.

Перед матчем з "Ренном" в рамках чемпіонату УПЛ "Динамо" здобуло розгромну перемогу над львівським "Рухом" з рахунком 3:0. Це вже третя поспіль перемога "біло-синіх" у чемпіонаті України.

"Ренн" перед грою з киянами з аналогічним рахунком розгромив "Нант" (3:0) в чемпіонаті Франції.

"Динамо" і "Ренн" перетиналися раніше в 2018 році також на стадії групового етапу Ліги Європи. Тоді "біло-сині" двічі перемогли французів - на своєму полі з рахунком 3:1 і в гостях - 2:1.

Вас також можуть зацікавити новини: