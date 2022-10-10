"Динамо" спробує взяти реванш у французького клубу за поразку в першій грі.

У четвер, 13 жовтня, київське "Динамо" проведе поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги Європи проти французького "Ренна".

Це буде номінально домашній матч для "біло-синіх", адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Матч "Динамо" - "Ренн" пройде в Кракові на стадіоні МКС Краковія.

Динамо - Ренн: прогноз

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку французький колектив. На перемогу "Динамо" аналітики дають коефіцієнт 4,40, нічия оцінюється коефіцієнтом 3,65, а перемога "Ренна" - 1,81.

Відео дня

Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:0 на користь "Ренна". Коефіцієнт на даний результат - 7,50.

Гол "Динамо" в матчі проти "Ренна" оцінюється коефіцієнтом - 1,50. При цьому коефіцієнт на гол гостей - 1,18.

Додамо, що в паралельному матчі цієї групи кіпрський АЕК Ларнака на своєму полі прийме турецький "Фенербахче".

Динамо Київ: виступи в Лізі Європи-2022/2023

Підопічні Мірчі Луческу програли у всіх трьох стартових турах Ліги Європи: в 1-му турі "Фенербахче" (1:2), у 2-му проти АЕК Ларнака (0:1), в 3-му "Ренну" (1:2).

Після трьох турів "біло-сині" займають останнє місце в турнірній таблиці групи В. Лідирують "Фенербахче" і "Ренн" - по 7 балів. У кіпрського клубу АЕК три очки.

Перед матчем з "Ренном" в рамках чемпіонату УПЛ "Динамо" здобуло розгромну перемогу над львівським "Рухом" з рахунком 3:0. Це вже третя поспіль перемога "біло-синіх" у чемпіонаті України.

"Ренн" перед грою з киянами з аналогічним рахунком розгромив "Нант" (3:0) в чемпіонаті Франції.

"Динамо" і "Ренн" перетиналися раніше в 2018 році також на стадії групового етапу Ліги Європи. Тоді "біло-сині" двічі перемогли французів - на своєму полі з рахунком 3:1 і в гостях - 2:1.

Вас також можуть зацікавити новини: