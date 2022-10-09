Голи Віталія Буяльського та Олександра Тимчика принесли "Динамо" три очки в 6-му турі УПЛ.

У неділю, 9 жовтня, в рамках шостого туру чемпіонату України з футболу "Динамо" приймало львівський "Рух". Зустріч проходила в Києві на стадіоні НСК "Олімпійський" і завершилася перемогою "біло-синіх" з рахунком 3:0.

Перший гол у матчі забив Віталій Буяльський. Півзахисник киян відзначився під завісу першого тайму.

На 61-й хвилині гри Буяльський оформив дубль, подвоївши перевагу "Динамо" в цьому протистоянні. Поставив крапку в розгромі "Руху" Олександр Тимчик, який забив гол на 80-й хвилині зустрічі.

"Динамо" - "Рух" - 3:0

Голи: Буяльський, 43, 61, Тимчик, 80

"Динамо": Бойко (Нещерет, 54), Тимчик, Забарний, Сирота, Вівчаренко, Буяльський, Сидорчук (Андрієвський, 84), Шепелєв, Циганков (Караваєв, 83), Бесєдін (Ванат, 78), Кабаєв (Гармаш, 55)

"Рух": Паньків, Роман, Слюсар, Дідик, Лях (Мисик, 69), Довгий (Слюбик, 81), Сапуга, Б. Бойчук (Карабін, 81), Таллес (Притула, 64), Соломон-Отабор (Руніч, 80), Климчук

Попередження: Роман, Довгий

Відео голів:

Перемога над львівським клубом дозволила "Динамо" піднятися на 8-е місце в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Мірчі Луческу зіграли п'ять матчів, в яких набрали 9 очок. "Рух" з 4 балами в активі йде на 12-й сходинці.

У наступному турі української Прем'єр ліги "Динамо" зіграє проти "Шахтаря" 16 жовтня. Цього ж дня свій матч 7-го туру чемпіонату України зіграє і "Рух". Суперником львівського колективу буде "Дніпро-1".

Нагадаємо, "Дніпро-1" в рамках шостого туру УПЛ завдав розгромної поразки луганській "Зорі" (3:0). Хет-триком у цьому поєдинку відзначився нападник збірної України Артем Довбик.

Українська Прем'єр-ліга 2022-2023: головне

Новий сезон в УПЛ стартував 23 серпня. Чемпіонат проводиться в 32-й раз в історії.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 5 голів. На другому місці йде нападник "Руху" Таллес з 4 м'ячами.

У цьому сезоні в УПЛ грають 16 команд, матчі чемпіонату пройдуть у два кола (30 турів). Перша частина чемпіонату триватиме до 26 листопада. Після зимової перерви турнір відновиться 4 березня 2023 року.

Участь у новому сезоні УПЛ не змогли прийняти чернігівська "Десна" та "Маріуполь". З першої ліги в УПЛ вийшли "Металіст" і "Кривбас".

Всі матчі чемпіонату України з футболу в умовах воєнного часу проходять без глядачів.

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