Програш "Ренну" став уже 12-м в 15 матчах під керівництвом Мірчі Луческу в основній частині єврокубків.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відреагував на поразку свого колективу в матчі Ліги Європи проти французького "Ренну".

Румунський фахівець дав коментар для сайту "Динамо".

- Заміна Попова була виховним моментом для нього?

Відео дня

- Так. Попов припустився помилок, які недопустимі для професійного гравця. Він тричі намагався робити передачі на Сидорчука, якого накривав опонент. У цих моментах ми втрачали м'яч, і "Ренн" отримував можливості для дуже небезпечних контратак. Можна робити діагональ із центру поля на фланг, але діагональ із флангу в центр може призвести до перехоплення м'яча суперником і гольового моменту.

- Як ви сприймаєте спільну заявку України, Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030?

- Це чудове рішення. Чемпіонат світу - дуже важлива подія, завдяки якій Україна може вийти на міжнародну арену та здобути популярність у всьому світі. Тим паче в Україні не так давно були побудовані чотири великі стадіони, які можуть прийняти матчі мундіалю, - сказав Луческу.

Нагадаємо, що динамівці поступилися "Ренну" з рахунком 1:2. На 89-й хвилині Денис Попов загубив м'яча і французька команда забила переможний гол. На 90+2-й хвилині Попова замінив Костя Вівчаренко.

Динамо у Лізі Європи: що треба знати