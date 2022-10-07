Прикра помилка Дениса Попова на 89-й хвилині стала вирішальною.

У 3-му турі групового раунду Ліги Європи київське "Динамо" поступилось французькому "Ренну".

На 23-й хвилині господарі вийшли вперед завдяки Мартіну Тер'є. "Біло-сині" відповіли на пропущений м'яч на 33-й хвилині. Віктор Циганков вдало зіграв на добиванні після того, як Манданда відбив перший удар українця.

Переможний м'яч стався на 89-й хвилині поєдинку. 17-річний Дезіре Дує скористався помилкою Дениса Попова і впевнено відправив м'яч у сітку воріт "Динамо" - 2:1.

Відео дня

Ренн – Динамо – 2:1

Голи: Тер'є (23), Дує (89) – Циганков (33)

Ренн: Манданда, Мелінг, Теате, Родон, Ассіньон, Тер'є (Аблен, 79), Тет, Угочукву, Буріжо (Трюффер, 85), Гуйрі (Дує, 64), Маєр (Калімуендо-Мюїнга, 64)

Динамо: Бойко, Дубінчак, Попов (Вівчаренко, 92), Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Кабаєв (Ванат, 79), Бєсєдін, Циганков (Караваєв, 86)

Відео огляд матчу Ренн - Динамо

У 4-му турі "Динамо" знову зіграє проти французького "Ренна". Матч пройде 13 жовтня.

Турнірна таблиця групи B Ліги Європи:

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