Видання вважає, що в нинішній команді нападник не має достатньо ігрової практики.

Український нападник Артем Довбик погодився на перехід до іспанської "Валенсії". Доля потенційного трансферу залежить від домовленостей між клубами, повідомляє sport.ua.

Видання, посилаючись на Cadena SER, розповіло, що форвард "Роми", який наразі виступає за "Болонью" на правах оренди, готовий повернутися до чемпіонату Іспанії вже з 1 січня.

Як розповіло джерело, Довбик уже дав згоду своєму оточенню працювати над переходом.

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За даними, іспанський футбольний клуб розглядає варіант оренди футболіста з правом викупу, без обов'язкового фінансового зобов'язання влітку 2027 року.

При цьому, зазначає видання, для здійснення трансферу потрібно владнати питання між "Ромою", "Болоньєю" та іспанським клубом.

Нагадується, що римський футбольний клуб заплатив за Довбика 35 мільйонів євро плюс варто враховувати бонуси після його успішного сезону в "Жироні".

Видання вважає, що в нинішній команді нападник не має достатньо ігрової практики. Більше того, після зміни тренера його роль у "Болоньї" ще більше скоротилася.

Зокрема, пише видання, Довбик в останніх шести матчах сумарно провів на полі лише 21 хвилину.

Артем Довбик: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в травні Довбик відновив тренування із командою після перенесеної операції на нозі. Футболіст зазнав ушкодження у січні під час матчу 19-го туру італійської Серії А проти "Лечче", де вийшов на заміну на 60-й хвилині та відзначився забитим м'ячем. Тоді він провів на полі лише 26 хвилин, після чого травмувався. Загалом у сезоні 2025/26 Довбик провів 17 матчів за "Рому", забив три голи та віддав дві гольові передачі.

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