Поєдинок "Шахтаря" і "Динамо" пройде у Львові.

У неділю, 16 жовтня, відбудеться центральний матч сьомого туру УПЛ між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо".

Зустріч пройде у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Для "Шахтаря" і "Динамо" це буде перша зустріч після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.

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Примітно, що жоден з грандів українського футболу перед очним протистоянням не займає першого місця в турнірній таблиці. "Шахтар" у п'яти перших поєдинках здобув чотири перемоги і тільки в дебютному матчі зіграв у нічию, що дозволяє їм бути другими відразу після "Дніпра-1".

У "Динамо" ситуація набагато гірша. Команда Мірчі Луческу посідає восьму сходинку, вони двічі програли на старті сезону і навіть перемога над "гірниками" не дозволить наздогнати донецьку команду.

Шахтар - Динамо: прогноз

Букмекери в майбутньому поєдинку віддають мінімальну перевагу "гірникам". Коефіцієнт на перемогу "Шахтаря" становить 2,26, на нічию - 3,60, а на перемогу "Динамо" - 3,00.

Найбільш вірогідним точним рахунком матчу аналітики вважають нічию 1:1. Коефіцієнт на даний результат - 7,90.

Гол "Шахтаря" у грі з київським клубом оцінюється коефіцієнтом 1,19, в той час як коефіцієнт на гол "біло-синіх" - 1,28.

Результати Шахтаря і Динамо в поточному сезоні УПЛ

Клуби провели вже по п'ять матчів у новому сезоні. "Гірники" набрали 13 очок і посідають друге місце в турнірній таблиці УПЛ слідом за "Дніпром-1". У "Динамо" в активі дев'ять очок і восьма позиція.

В минулому турі "Динамо" здобуло розгромну перемогу над львівським "Рухом" з рахунком 3:0. "Гірники" в минулому турі УПЛ повинні були грати проти ФК "Львів", проте ця гра була перенесена, щоб команда Йовічевіча змогла підготуватися до матчу Ліги чемпіонів проти "Реала".

Додамо, що напередодні очного протистояння, "Шахтар" і "Динамо" зіграли своїм матчі в єврокубках. "Шахтар" у вівторок, 11 жовтня, зіграв внічию проти мадридського "Реала" у 4-му турі групового раунду ЛЧ, а "Динамо" 13 жовтня в рамках Ліги Європи поступилося французькому "Ренну".

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