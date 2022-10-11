"Шахтар" прийме "Реал" у Варшаві в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів.

У вівторок, 11 жовтня, в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийматиме мадридський "Реал".

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч налаштовує своїх футболістів на битву з мадридським грандом.

"Важкий день для всіх нас. Але ми разом і ніхто замість нас не вийде на поле. Не скасують гру, як в УПЛ. Там набагато гірше, ніж тут, і тому відповідальність зростає. Ми повинні віддати всі сили на футбольному полі. Абсолютно всі. Зараз цю силу повинні відчути всі українці, які на нас дивляться. Битися з першої до останньої секунди.

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Одна британська приказка допомогла виграти Другу світову війну: "Зберігайте спокій і продовжуйте битися". Покажіть, з чого ви зроблені. Ви насправді всі міцні і потужні. Ви і ваші сім'ї. Ми переживемо це, переступимо і виграємо. Ця енергія допоможе нам в матчі завоювати хороші очки. Тренуємося і виходимо потім на поле", – сказав Йовічевіч гравцям "Шахтаря".

— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 10, 2022

Шахтар - Реал Мадрид: перед матчем

У "вершкових" травмовані Тібо Куртуа, Едер Мілітао, Дані Карвахаль, Дані Себальос, Лука Модріч і Феде Вальверде. Місце у воротах займе українець Андрій Лунін.

У попередніх двох розіграшах Ліги чемпіонів "гірники" перетиналися з "Реалом" на груповому етапі. У сезоні 2020/21 на той момент команда Луїша Каштру двічі обіграла мадридський клуб на груповому раунді (3:2 і 2:0). У сезоні 2021/22 команда Роберто Де Дзербі двічі поступилася "королівському" клубу (5:0 і 2:1).

"Шахтар" у 1-му турі поточного розіграшу ЛЧ сенсаційно розбив "РБ Лейпциг", а потім зіграв внічию з"Селтіком". "Реал" обох цих суперників здолав.

Після трьох турів "гірники" з 4 балами посідають друге місце в турнірній таблиці групи F. Лідирує "Реал" - 9 балів. На третьому рядку з 3 очками йде "РБ Лейпциг", останнє місце за "Селтіком" - 1 бал.

Перед грою з "Шахтарем" мадридський "Реал" здобув перемогу в чемпіонаті Іспанії проти "Хетафе" (1:0).

Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін лідирує в поточному розіграші Ліги чемпіонів за кількістю сейвів. Український голкіпер відбив 19 ударів у трьох стартових турах групового етапу Ліги чемпіонів, 11 з яких припало на перший поєдинок з "Реалом".

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