Андрій Лунін зумів зберегти свої ворота в недоторканності в матчі з "Хетафе".

У суботу, 8 жовтня, мадридський "Реал" здобув перемогу над "Хетафе" в матчі 8-го туру чемпіонату Іспанії з рахунком 1:0. Зустріч пройшла на стадіоні "Колісеум Альфонсо Перес".

Єдиний гол у зустрічі на третій хвилині забив бразильський захисник "вершкових" Едер Мілітао. Хорватський півзахисник Лука Модріч зробив навіс, Мілітао набіг на ближню штангу і у верховій боротьбі з Дуарте зумів переправити м'яч у ворота "Хетафе".

"Хетафе" - "Реал" - 0:1

Відео дня

Гол: Мілітао, 3

"Хетафе": Соріа, Суарес, Дуарте, Мітровіч, Дхене, Ангілері (Амаві, 83), Аленья (Порту, 66), Алгобіа (Сеоане, 83), Мілла, Майораль (Ель-Хаддаді, 66), Унал (Фернандес, 86)

"Реал": Лунін, Карвахаль, Мілітао (Начо, 83), Алаба, Рюдігер, Тчуамені, Модріч, Камавінга (Асенсіо, 83), Вальверде, Вінісіус, Родріго (Діас, 89)

Огляд матчу:

Зазначимо, що ворота "Реала" в цьому матчі захищав Андрій Лунін і йому підкорилося історичне досягнення. 23-річний голкіпер зіграв на нуль, це перший "сухий" матч для будь-якого українського воротаря в історії Ла Ліги.

Раніше в матчах чемпіонату Іспанії також грали Денис Бойко і Максим Коваль.

Перемога над "Хетафе" дозволила "Реалу" повернутися на перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. В активі мадридського гранда 22 набраних очки за 8 зіграних матчів. "Хетафе" йде на 16-му рядку, заробивши сім балів.

У наступному турі "Реал" зіграє проти "Барселони" в Мадриді на "Сантьяго Бернабеу". Матч запланований на 16 жовтня.

Андрій Лунін: виступи за "Реал" в сезоні-2022/2023

Український воротар Андрій Лунін отримав шанс вперше зіграти в офіційному матчі за "Реал" в поточному сезоні в грі проти "Осасуни" (1:1). Карло Анчелотті довірив місце в складі українцю, оскільки основний воротар "вершкових" Тібо Куртуа отримав травму.

Пізніше стало відомо, що відновлення Куртуа займе більше часу, ніж очікувалося і Лунін отримав шанс зіграти також у матчі Ліги чемпіонів проти "Шахтаря". Матч завершився перемогою "Реала" (2:1).

Гра проти "Хетафе" стала вже третьою для Луніна в цьому сезоні.

Очікується, що Тібо Куртуа зуміє відновитися тільки до гри проти "Барселони". Таким чином, в матчі 4-го туру проти "Шахтаря", який запланований на 11 жовтня, місце у воротах "Реала" знову займе Андрій Лунін.

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