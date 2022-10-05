Андрій Лунін вперше зіграв у Лізі чемпіонів.

5 жовтня донецький "Шахтар" у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді зіграв проти мадридського "Реалу".

"Вершкові" впевнено почали поєдинок. Родріго Гоес та Вінісіус Жуніор забили у ворота Анатолія Трубіна. Проте ще до перерви "гірники" скоротили відставання - Олександр Зубков красиво влучив у кут воріт Андрія Луніна.

У другому таймі іспанський гранд мав багато моментів, але матч так і завершився з рахунком 2:1.

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Український воротар Лунін дебютував у ЛЧ, Тібо Куртуа все ще травмований. У стартовому складі "Шахтаря" вийшло 11 українців - це безпрецендентний випадок, вперше в історії донецький клуб зіграв у ЛЧ основним складом без жодного легіонеру.

Реал – Шахтар – 2:1

Голи: Родріго (13), Вінісіус Жуніор (28) – Зубков (39)

Реал: Лунін, Менді, Алаба, Мілітао, Карвахаль, Кроос, Чуамені (Камавінга, 75), Вальверде, Вінісіус Жуніор, Бензема, Родріго (Асенсіо, 80)

Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко (Траоре, 88), Мудрик, Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сікан, 67)

Реал - Шахтар: підсумки матчу