5 жовтня донецький "Шахтар" у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді зіграв проти мадридського "Реалу".
"Вершкові" впевнено почали поєдинок. Родріго Гоес та Вінісіус Жуніор забили у ворота Анатолія Трубіна. Проте ще до перерви "гірники" скоротили відставання - Олександр Зубков красиво влучив у кут воріт Андрія Луніна.
У другому таймі іспанський гранд мав багато моментів, але матч так і завершився з рахунком 2:1.
Український воротар Лунін дебютував у ЛЧ, Тібо Куртуа все ще травмований. У стартовому складі "Шахтаря" вийшло 11 українців - це безпрецендентний випадок, вперше в історії донецький клуб зіграв у ЛЧ основним складом без жодного легіонеру.
Реал – Шахтар – 2:1
Голи: Родріго (13), Вінісіус Жуніор (28) – Зубков (39)
Реал: Лунін, Менді, Алаба, Мілітао, Карвахаль, Кроос, Чуамені (Камавінга, 75), Вальверде, Вінісіус Жуніор, Бензема, Родріго (Асенсіо, 80)
Шахтар: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко (Траоре, 88), Мудрик, Судаков (Джурасек, 88), Бондаренко, Швед (Петряк, 67), Зубков (Сікан, 67)
Реал - Шахтар: підсумки матчу
- Групу F з 9 очками в активі очолює "Реал". "Шахтар" з 4 балами залишився другим. "Лейпциг" набрав три бали та посідає третю позицію, а "Селтік" з 1 очком займає останнє місце.
- 11 жовтня "Шахтар" прийме "Реал" у Варшаві. "Селтік" в той день вдома зіграє проти "РБ Лейпцига".