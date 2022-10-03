Тібо Куртуа хоче відновитися до матчу з "Барселоною" і пропустить гру з "Шахтарем".

Голкіпер національної збірної Бельгії Тібо Куртуа не зіграє в матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Шахтаря".

Як повідомляє журналіст Хосе Луїс Санчес, місце у воротах "вершкових" займе воротар збірної України Андрій Лунін.

Бельгійський кіпер травмував спину, через що пропустив поєдинок 7-го туру чемпіонату Іспанії проти "Осасуни" (1:1).

Відео дня

Джерело зазначає, що точних термінів відновлення Куртуа поки немає, проте сам Тібо хоче відновитися до гри проти "Барселони", яка відбудеться 16 жовтня.

Нагадаємо, поєдинок третього туру групового турніру Ліги чемпіонів між "Реалом" і "Шахтарем" пройде в середу, 5 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після двох турів "Реал" йде на першій позиції в групі F з 6 балами. "Шахтар" має в активі 4 очки і йде другим. Третій "Селтік" з 1 балом, "РБ Лейпциг" на останньому місці з 0 очок.

Андрій Лунін: кар'єра в Реалі

Лунін раніше двічі в минулому сезоні грав в рамках Ла Ліги і двічі в рамках Кубка Іспанії. За ці 4 матчі він пропустив 4 голи.

У сезоні 2020/21 він зіграв один матч за "Реал" - це була кубкова гра проти "Алькояно". Мадридський клуб тоді сенсаційно програв з рахунком 1:2.

Вас також можуть зацікавити новини: