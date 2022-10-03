Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реала" на матч проти "Осасуни" в рамках 7-го туру Ла Ліги. Це стало можливим лише завдяки травмі спини основного воротаря "вершкових" Тібо Куртуа.
Ця поява стала для 23-річного українця першою на домашньому стадіоні команди - "Сантьяго Бернабеу". До цього у Луніна було 5 матчів за мадридців, проте всі вони були виїзними.
"Реал" втратив очки з "Осасуною", а воротар збірної України пропустив на 50-й хвилині прикрий гол. На 79-й хвилині Карім Бензема не реалізував пенальті. Підсумковий результат на табло - 1:1.
Реал – Осасуна – 1:1
Голи: Вінісіус Жуніор, 42 – Кіке Гарсія, 50
Реал: Лунін, Карвахаль (Маріано Діас, 86), Алаба, Рюдігер, Менді (Мілітао, 74), Кроос (Асенсіо, 74), Себальос (Камавінга, 53), Тчуамені (Вальверде, 53), Бензема, Вінісіус Жуніор, Родріго
Осасуна: Еррера, Відаль (Арідане, 82), Унаї Гарсія, Давид Гарсія, Хуан Крус, Брашанац (Орос, 69), Торро, Монкайола (Санчес, 82), Мойсес Гомес, Кіке Гарсія (Будімір, 82), Ез Абде ( Пенья, 69)
Огляд матчу Реал - Осасуна
Додамо, що після семи турів "Реал" і "Барселона" мають по 19 очок і ділять першу позицію в турнірній таблиці. "Осасуна" посідає шосте місце з 13 очками після семи турів.
5 жовтня "Реал" вдома прийме донецький "Шахтар" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Андрій Лунін: кар'єра в Реалі
- Лунін раніше двічі у минулому сезоні грав в рамках Ла Ліги та двічі у рамках Кубку Іспанії. За ці 4 матчі він пропустив 4 голи.
- У сезоні 2020/21 він зіграв один матч за "Реал" - це була кубкова гра проти "Алькояно". Мадридський клуб тоді сенсаційно програв з рахунком 1:2.