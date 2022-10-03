Український голкіпер вперше зіграв на легендарному стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реала" на матч проти "Осасуни" в рамках 7-го туру Ла Ліги. Це стало можливим лише завдяки травмі спини основного воротаря "вершкових" Тібо Куртуа.

Ця поява стала для 23-річного українця першою на домашньому стадіоні команди - "Сантьяго Бернабеу". До цього у Луніна було 5 матчів за мадридців, проте всі вони були виїзними.

"Реал" втратив очки з "Осасуною", а воротар збірної України пропустив на 50-й хвилині прикрий гол. На 79-й хвилині Карім Бензема не реалізував пенальті. Підсумковий результат на табло - 1:1.

Відео дня

Реал – Осасуна – 1:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 42 – Кіке Гарсія, 50

Реал: Лунін, Карвахаль (Маріано Діас, 86), Алаба, Рюдігер, Менді (Мілітао, 74), Кроос (Асенсіо, 74), Себальос (Камавінга, 53), Тчуамені (Вальверде, 53), Бензема, Вінісіус Жуніор, Родріго

Осасуна: Еррера, Відаль (Арідане, 82), Унаї Гарсія, Давид Гарсія, Хуан Крус, Брашанац (Орос, 69), Торро, Монкайола (Санчес, 82), Мойсес Гомес, Кіке Гарсія (Будімір, 82), Ез Абде ( Пенья, 69)

Огляд матчу Реал - Осасуна

Додамо, що після семи турів "Реал" і "Барселона" мають по 19 очок і ділять першу позицію в турнірній таблиці. "Осасуна" посідає шосте місце з 13 очками після семи турів.

5 жовтня "Реал" вдома прийме донецький "Шахтар" в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Андрій Лунін: кар'єра в Реалі