"Шахтар" підходить до матчу з "Реалом" в гарному настрої, розгромивши "Металіст" в УПЛ.

У середу, 5 жовтня, в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграє в гостях проти іспанського "Реала".

Гра пройде на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Обслуговувати цю зустріч будуть арбітри зі Словаччини. Суддівську бригаду очолить 38-річний Іван Кружляк, помічники на лінії - Браніслав Ханцко та Ян Позор, четвертий арбітр - Петер Кралович. За роботу системи відеодопомоги арбітрам (VAR) відповідають фахівці з Італії та Румунії.

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Напередодні матчу з "Шахтарем" мадридський "Реал" в рамках чемпіонату Іспанії зустрічався з "Осасуною". У цьому матчі у воротах "Реала" стояв українець Андрій Лунін, для якого це перша поява в офіційному матчі в цьому сезоні. До того ж, українець вперше зіграв за "Реал" в чемпіонаті Іспанії на "Сантьяго Бернабеу". Дебют Лунін щоправда не вдався. "Реал" зіграв внічию з "Осасуною" і вперше в цьому сезоні втратив очки в чемпіонаті Іспанії.

До слова, Лунін отримав найнижчу оцінку серед усіх гравців за цей матч від порталу WhoScored.

"Шахтар" у свою чергу підходить до гри проти "Реала" у відмінному настрої. Напередодні візиту на "Сантьяго Бернабеу" донеччани завдали нищівної поразки "Металісту" в рамках УПЛ (6:1).

Варто відзначити відмінну ігрову форму Данила Сікана, який відзначився другим хет-триком поспіль. Під час міжнародної паузи Сікан забив три голи у ворота збірної Словаччини і вивів молодіжну збірну України на Євро-2023.

Реал Мадрид - Шахтар: прогноз

Абсолютним фаворитом цього протистояння є чемпіон Іспанії. На перемогу підопічних Карло Анчелотті можна поставити з коефіцієнтом 1,19. Нічия - 7,80. Тріумф "гірників" стане гучною сенсацією, яка оцінюється в 15,00.

Аналітики не сумніваються, що "Реал" зможе забити "гірникам". На цю подію коефіцієнт - 1,03, а коефіцієнт на гол у виконанні "Шахтаря" становить 1,92.

Букмекери вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 2:0 на користь мадридського "Реала". Коефіцієнт на даний результат - 7,10.

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у цьому сезоні Ліги чемпіонів з перемоги над німецьким "РБ Лейпциг" з рахунком 4:1. У другому турі "гірники" розійшлися миром з "Селтіком" (1:1).

"Реал" Мадрид у першому турі розгромив "Селтік" (3:0), а в другому турі був сильнішим за "Лейпциг" (2:0).

Після двох турів "Реал" йде на першій позиції в групі F з 6 балами. "Шахтар" має в активі 4 очки і йде другим. Третій "Селтік" з 1 балом, "РБ Лейпциг" на останньому місці з 0 очок.

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