Мадридський гранд впевнено розібрався з "Мальоркою" на своєму полі.

У неділю, 11 вересня, мадридський "Реал" у рамках п'ятого туру першості Іспанії з футболу приймав на своєму полі "Мальорку".

Підопічні Карло Анчелотті, незважаючи на те що пропустили першими, зуміли дотиснути суперника і здобути впевнену вольову перемогу.

Мадридська команда володіла перевагою, але на 35-й хвилині зустрічі гості вийшли вперед після точного удару Ведата Мурікі. Проте перед перервою господарі поля змогли вирівняти становище зусиллями Федеріко Вальверде.

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У другому таймі "Реал" ще довго не міг вразити ворота "Мальорки", але ближче до кінця зустрічі все ж розібрався з суперником. На 73-й хвилині мадридці вийшли вперед стараннями Вінісіуса Жуніора, а в кінці поєдинку Родріго і Антоніо Рюдігер довели рахунок до розгромного.

"Реал" - "Мальорка" - 4:1

Голи: Вальверде, 45+3, Вінісіус, 73, Родріго, 89, Рюдігер, 90+3 - Мурікі, 35

"Реал": Куртуа, Васкес (Карвахаль, 71), Рюдігер, Алаба, Менді (Начо, 59), Вальверде, Кроос, Себальос (Камавінга, 69), Родріго, Азар (Модріч, 59), Вінісіус

"Мальорка": Райкович, Маффео, Вальєнт, Раільо, Настасіч, Хауме Коста, Даніні Родрігес (Греньє, 59), Батталья (Баба, 53), де Галларета (Антоніо Санчес, 59), Мурікі (Абдон, 78), Лі Кан Ін (Жуніор, 78)

Попередження: Менді, 25, Вальверде, 34, Алаба, 81 - Настасіч, 16, Маффео, 25, Раільо, 39, Вальєнт, 85, Антоніо Санчес, 86

Огляд матчу:

Після п'яти турів "Реал" йде без втрат і з 15 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. "Мальорка" з п'ятьма балами займає 13 місце.

У наступному турі підопічні Карло Анчелотті зіграють в мадридському дербі проти "Атлетіко", а "Мальорка" зустрінеться з "Альмерією".

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