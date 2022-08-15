Новачок Ла Ліги "Альмерія" дала гідний бій чинному чемпіону країни.

У неділю, 14 серпня, відбувся матч 1-го туру чемпіонату Іспанії, в якому "Альмерія" вдома приймала чинного чемпіона країни - мадридський "Реал". Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь підопічних Карло Анчелотті.

Першими відкрили рахунок гості - вже на 6-й хвилині відзначився нападник "Альмерії" Ларджі Рамазані.

"Реал" довго намагався розкрити оборону господарів. Тільки на 61-й хвилині Лукас Васкес зміг забити гол і зрівняти рахунок у цій зустрічі.

На 75-й хвилині австрійський захисник Давид Алаба забив гол приголомшливим ударом зі штрафного, встановивши підсумковий рахунок матчу. Примітно те, що для футболіста це було першим дотиком у грі після виходу на заміну - на 74-й хвилині австрієць замінив Форлана Менді.

"Альмерія" - "Реал" - 1:2

Голи: Рамазані, 6 - Васкес, 61, Алаба, 75

"Альмерія": Фернандо, Чумі, Елі, Бабіч, Кайкі (Пучмаль, 81), Акьєме, Егуарас (Портільо, 81), Робертоне (Курро, 57), Саму Кошта, Садок (Дієго Соуза, 71), Рамазані (Ласо, 71)

"Реал": Куртуа, Начо, Рюдігер, Менді (Алаба, 74), Кроос (Каземіро, 83), Тчуаменії (Азар, 58), Камавінга (Модріч, 46), Васкес, Вальверде, Бензема, Вінісіус Жуніор (Себальос, 83)

Попередження: Камавінга (40), Садок (40), Курро (66), Пучмаль (86)

Огляд матчу:

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті прокоментував перемогу своїх підопічних.

"Ми погано почали матч, гравці шукали шляхи попереду, при цьому сама гра була складною через те, що нам не вистачало свіжості, щоб грати на швидкості. "Альмерія" щільно грала в обороні, ми багато били, але нам було важко відкрити рахунок. У другому таймі вони були трохи більш втомленими, у нас було більше контролю і більше можливостей.

Гол Алаби зі штрафного? Стандарт повинні були виконувати Бензема або Кроос... але втрутився Алаба, який дуже добре його реалізував. Заради цього він навіть просив швидше провести заміну. Але пояснити Каріму або Тоні, що б'ють не вони, – важко. Це жарт", - наводить слова Анчелотті Marca.

У наступному турі "Реал" зіграє на виїзді з "Сельтою". Гра відбудеться 20 серпня, стартовий свисток арбітра пролунає о 23:00 за київським часом. "Альмерія" 22 серпня зустрінеться з "Ельче" на їхньому полі.

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