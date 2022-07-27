"Реал" зіграв у нічию з мексиканською "Америкою" на зборах у США.

У середу, 27 липня, мадридський "Реал" зіграв черговий контрольний матч в рамках передсезонного турне в США. Суперником "вершкових" був мексиканський клуб "Америка". Суперники зіграли внічию з рахунком 2:2.

Рахунок відкрив клуб "Америка" на 5-й хвилині зустрічі Енрі Мартін вразив ворота українського голкіпера "Реала" Андрія Луніна. На 22-й хвилині Карім Бензема відновив паритет.

Мадридський клуб вийшов вперед у другій половині зустрічі - Еден Азар, який вийшов на другий тайм, впевнено реалізував пенальті на 55-й хвилині. Однак на 82-й хвилині 18-річний захисник Вінісіус Тобіас, якого "Реал" орендував у донецького "Шахтаря", привіз пенальті у свої ворота. Лунін відбив пенальті, але рефері змусив перебити удар з точки. З другого разу гравець мексиканського клубу все ж забив.

Відзначимо, що український воротар Андрій Лунін став єдиним футболістом "Реала", який провів весь матч.

"Реал" - "Америка" - 2:2

Голи: Бензема, 22, Азар, 55 (пен.) - Мартін, 5, Фідальго, 82 (пен)

"Реал": Лунін, Васкес (Вінісіус Тобіас, 66), Рюдігер (Вальєхо, 60), Начо (Мілітао, 46), Менді (Алаба, 46), Модріч (Вальверде, 46), Каземіро (Себальос, 46), Кроос (Тчуамені, 46), Асенсіо (Азар, 46), Бензема (Родріго, 46), Вінісіус Жуніор (Камавінга, 46)

"Америка": Очоа (Хіменес, 32), Х. Санчес (Дамм, 60), Лара (Вальдес, 60), Касерес, Рейєс, Лайюн, дос Сантос (Фідальго, 60), Акіно (Вальдес, 60), Сендехас (Санчес, 60), Мартін (Родрігес, 60), Віньяс (Мартінес, 60)

Попередження: Каземіро (35), Себальос ( 52)

Огляд матчу:

Для мадридського "Реала" це другий спаринг в рамках літньої підготовки. У першому матчі "вершкові" програли каталонській "Барселоні".

Наступним суперником "Реала" буде туринський "Ювентус". Гра запланована на 31 липня.

Новий сезон чемпіонату Іспанії з футболу стартує 14 серпня. У першому турі "Реал" зіграє на виїзді проти "Альмерії".

Вас також можуть зацікавити новини: