У матчі проти "Реала" дебютував у складі "Барселони" Роберт Левандовскі, але йому забити не вдалося.

24 липня в Лас-Вегасі (США) на стадіоні "Елліджіант" відбувся товариський матч, в якому "Барселона" протистояла мадридському "Реалу". Зустріч завершилася перемогою "синьо-гранатових" з мінімальним рахунком 1:0.

У складі "Барселони" відзначився зірковий новачок команди Рафінья, який проводив другу гру після переходу з "Лідс Юнайтед". Вінгер вразив ворота суперників на 27-й хвилині матчу.

"Реал" намагався відігратися, але був ближче до того, щоб пропустити вдруге. Рятував тільки Куртуа. Тібо, до речі, був єдиним гравцем, який провів на полі весь поєдинок. Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних.

Участь у поєдинку взяв ще один новачок "Барселони" - польський форвард Роберт Левандовскі, який відіграв увесь перший тайм.

"Реал" - "Барселона" - 0:1

Гол: Рафінья, 27

"Реал": Куртуа, Васкес (Одріосола, 71), Мілітао (Вальєхо, 62), Рюдігер (Менді, 46), Алаба (Начо, 46), Вальверде (Модріч, 46), Тчуамені (Кроос, 46), Камавінга (Каземіро, 46), Родріго (Себальос, 70), Азар (Асенсіо, 46), Вінісіус Жуніор (Маріано Діас, 70)

"Барселона": тер Штеген (Пенья, 62), Араухо (Дест, 63), Крістенсен (де Йонг, 46), Ерік Гарсія (Піке, 63), Альба (Бальде, 46), Бускетс (Ніко Гонсалес, 63), Педрі (Серджі Роберто, 63), Гаві (Кессьє, 46), Рафінья (Депай, 63), Левандовскі (Обамеянг, 46), Фаті (Дембеле, 46)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що Рафінья став найдорожчим придбанням "Барселони" в літнє трансферне вікно. За форварда збірної Бразилії "синьо-гранатові" заплатили англійському "Лідсу" 58 мільйонів євро, ще 7 мільйонів передбачені в якості бонусів.

Нагадаємо, 20 липня "Барса" розгромила "Інтер Маямі" з рахунком 6:0. Для "Реала" зустріч з "синьо-гранатовими" стала першою після завершення сезону-2021/2022. Мадридців чекають ще спаринги проти "Америки" і "Ювентуса", а каталонців - проти "Ювентуса", "Нью-Йорк Ред Буллз" і "Пумаса".

Вас також можуть зацікавити новини: