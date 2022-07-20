Роберт Левандовскі підписав контракт з іспанським грандом на 4 роки.

Нападник національної збірної Польщі Роберт Левандовскі завершив свій перехід з "Баварії" в "Барселону". Раніше клуби оголосили про домовленість щодо трансферу.

Каталонський клуб офіційно презентував свого зіркового новачка.

Повідомляється, що Левандовскі підписав контракт з "Барселоною" на 4 роки.

"Баварія" отримає за трансфер польського голеадора 45 мільйонів євро. Крім того, мюнхенці зможуть заробити ще 5 мільйонів євро бонусами, в разі успішного виступу Роберта в новому клубі.

Сума відступних встановлена в розмірі 500 мільйонів євро.

За інформацією журналіста Жерара Ромеро, Левандовскі пішов на скорочення зарплати заради переходу в "Барселону. У новому клубі польський форвард зароблятиме 9 мільйонів на рік чистими. У мюнхенському клубі Роберт отримував 12 мільйонів на рік.

У минулому сезоні Роберт Левандовскі зіграв за "Баварію" 46 матчів і забив 50 голів, якщо враховувати всі турніри. Вдруге він виграв Золоту бутсу, яка вручається найкращому бомбардирові європейських чемпіонатів за сезон.

Нагадаємо, Левандовскі став вже четвертим новачком "Барселони" в літнє трансферне вікно. Раніше клуб оголосив про підписання бразильського вінгера Рафіньї з "Лідса", екс-захисника "Челсі" Андреаса Крістенсена та півзахисника "Мілана" Франка Кессьє.

Роберт Левандовскі: кар'єра в "Баварії"

Левандовскі прийшов до "Баварії" в 2014 році на правах вільного агента. Його попереднім клубом була "Боруссія" Дортмунд.

За період кар'єри в "Баварії" Роберт забив 344 м'ячі в 375 поєдинках.

Роберт Левандовскі 10 разів ставав чемпіоном Німеччини, чотири рази вигравав Кубок Німеччини і 6 разів Суперкубок країни. По одному разу поляк перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА і на клубному чемпіонаті світу.

У 2021 році Левандовскі був близький до отримання Золотого м'яча. Але в підсумку нагороду завоював форвард ПСЖ Ліонель Мессі, а поляк був визнаний найкращим футболістом року за версією FIFA.

Вас також можуть зацікавити новини: