"Барселона" досягла домовленості з "Лідсом" про покупку нападника.

Нападник національної збірної Бразилії Рафінья Діас продовжить свою кар'єру в "Барселоні".

Каталонський клуб оголосив на своєму офіційному сайті про домовленість щодо трансферу нападника "Лідс Юнайтед".

Контракт 25-річного бразильського футболіста з каталонським клубом буде підписаний після проходження медичного огляду.

Очікується, що бразилець підпише з "синьо-гранатовими" договір до літа 2027 року.

За трансфер Рафіньї "Лідс" гарантовано отримає 58 мільйонів євро, ще 7 мільйонів передбачені в якості бонусів.

Варто відзначити, що на бразильського футболіста претендували також лондонські "Челсі", "Тоттенхем" і "Арсенал". Останній пропонував "Лідсу" 75 мільйонів євро, однак 25-річний гравець віддав перевагу варіанту з "Барселоною".

У минулому сезоні АПЛ Рафінья зіграв 35 матчів, забив 11 голів і зробив 3 асисти.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2021/2022 "Барселона" посіла друге місце в турнірній таблиці іспанської першості. Чемпіоном країни став мадридський "Реал". Новий сезон чемпіонату Іспанії стартує 12 серпня.

Рафінья Діас: кар'єра гравця

Рафінья виступав за англійський "Лідс" з 2020 року.

Бразильський форвард взяв участь в 67 матчах за англійську команду, забив 17 голів і віддав 12 результативних передач.

Також Рафінья грав у складі клубів "Аваї", "Віторія Гімарайнш", "Спортінг" та "Ренн".

З 2021 року нападник викликається в національну команду Бразилії, за яку зіграв 9 матчів і забив три голи.

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