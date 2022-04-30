Українець Андрій Лунін здобув трофей.

Переможцем чемпіонату Іспанії сезону 2021/22 став "Реал".

Мадридський клуб достроково забезпечив собі титул завдяки перемозі над "Еспаньйолом" (4:0) в 34-му турі. Дубль зробив Родріго. Також відзначились Марко Асенсіо й Карім Бензема.

"Вершкові" набрали 81 очко й стали недосяжними для конкурентів. "Реал" виграв чемпіонат Іспанії в 35-й раз у своїй історії, що є рекордом Ла Ліги.

23-річний український воротар Андрій Лунін знову залишився на лаві запасних, але, ймовірно, в наступних 4-х турах, які лишилися до кінця чемпіонату, він отримає ігрову практику. В поточному сезоні Ла Ліги Лунін ще не грав - у нього лише два матчі в Кубку Іспанії.

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