Гравці Реала святкують / фото REUTERS
Переможцем чемпіонату Іспанії сезону 2021/22 став "Реал".
Мадридський клуб достроково забезпечив собі титул завдяки перемозі над "Еспаньйолом" (4:0) в 34-му турі. Дубль зробив Родріго. Також відзначились Марко Асенсіо й Карім Бензема.
"Вершкові" набрали 81 очко й стали недосяжними для конкурентів. "Реал" виграв чемпіонат Іспанії в 35-й раз у своїй історії, що є рекордом Ла Ліги.
23-річний український воротар Андрій Лунін знову залишився на лаві запасних, але, ймовірно, в наступних 4-х турах, які лишилися до кінця чемпіонату, він отримає ігрову практику. В поточному сезоні Ла Ліги Лунін ще не грав - у нього лише два матчі в Кубку Іспанії.
"Реал" Мадрид - чемпіон Іспанії: головне
- 33-річний бразильський захисник Марсело встановив рекорд клубу за кількістю виграних трофеїв. 24-й титул здобув Марсело у футболці "галактікос". Він обійшов за цим показником Франсіско Хенто, який виграв з "Реалом" 23 трофеї.
- Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті виграв чемпіонат Іспанії вперше у своїй кар’єрі. Раніше 62-річний італієць ставав чемпіоном Італії з "Міланом", вигравав чемпіонат Англії з "Челсі", чемпіонат Німеччини з "Баварією", а також французьку Лігу 1 на чолі ПСЖ. Фахівець став першим тренером в історії футболу, який виграв всі топ-5 європейських ліг.