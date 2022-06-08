Бразильський правий захисник "Шахтаря" Додо може перебратися з донецького клубу в "Барселону".
Як повідомляє видання Sport.es, 23-річний бразилець потрапив у сферу інтересів каталонського гранда.
За інформацією джерела, захисник "Шахтаря" - пріоритетна кандидатура для керівництва "Барселони" на посилення правого флангу оборони.
Угода бразильського захисника з донецьким клубом розрахована до літа 2025 року. Незважаючи на це, гравець твердо має намір змінити клуб в нинішнє літнє трансферне вікно. Бразилець може розглянути як повноцінний перехід, так і оренду із зобов'язанням викупу.
Додо хоче покинути "Шахтар" не тільки через війну в Україні, а й у зв'язку з бажанням спробувати себе на більш високому рівні.
У "Барселоні" взяли до відома побажання бразильця і готові розглянути можливість його придбання для посилення проблемної позиції правого фулбека. У футболісті "Шахтаря" каталонці бачать "нового Дані Алвеса", у якого є перспективи закріпитися в основі національної збірної Бразилії.
Варто відзначити, що "Барселона" далеко не єдиний клуб, який хоче придбати Додо. В останні місяці ситуацією навколо бразильця цікавилися "Реал", "Баварія", "Тоттенхем" , а нині активно торгувати бразильця намагається "Фіорентина", яка вже зробила офіційну пропозицію "гірникам" по трансферу бразильського захисника.
У минулому сезоні Додо зіграв 14 матчів за "Шахтар" в УПЛ, в яких відзначився 4 результативними передачами. Також бразилець зіграв 10 матчів за "гірників" в єврокубках.
Додо: кар'єра в "Шахтарі"
- Додо є вихованцем бразильського клубу "Корітіба". Він прийшов у "Шахтар" взимку 2017 року за 2 мільйони євро.
- З "Шахтарем" Додо двічі ставав чемпіоном України, по одному разу вигравав Кубок і Суперкубок країни.
- Всього у складі "Шахтаря" Додо зіграв 97 ігор, в яких відзначився 5 забитими м'ячами і 17 гольовими передачами.
- Додо виступав за молодіжні збірні Бразилії різних вікових категорій.
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Додо в 20 мільйонів євро. Контракт захисника з донецьким клубом діє до літа 2025 року.