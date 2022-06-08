Каталонський клуб бачить у захиснику донецького клубу "нового Дані Алвеса".

Бразильський правий захисник "Шахтаря" Додо може перебратися з донецького клубу в "Барселону".

Як повідомляє видання Sport.es, 23-річний бразилець потрапив у сферу інтересів каталонського гранда.

За інформацією джерела, захисник "Шахтаря" - пріоритетна кандидатура для керівництва "Барселони" на посилення правого флангу оборони.

Угода бразильського захисника з донецьким клубом розрахована до літа 2025 року. Незважаючи на це, гравець твердо має намір змінити клуб в нинішнє літнє трансферне вікно. Бразилець може розглянути як повноцінний перехід, так і оренду із зобов'язанням викупу.

Додо хоче покинути "Шахтар" не тільки через війну в Україні, а й у зв'язку з бажанням спробувати себе на більш високому рівні.

У "Барселоні" взяли до відома побажання бразильця і готові розглянути можливість його придбання для посилення проблемної позиції правого фулбека. У футболісті "Шахтаря" каталонці бачать "нового Дані Алвеса", у якого є перспективи закріпитися в основі національної збірної Бразилії.

Варто відзначити, що "Барселона" далеко не єдиний клуб, який хоче придбати Додо. В останні місяці ситуацією навколо бразильця цікавилися "Реал", "Баварія", "Тоттенхем" , а нині активно торгувати бразильця намагається "Фіорентина", яка вже зробила офіційну пропозицію "гірникам" по трансферу бразильського захисника.

У минулому сезоні Додо зіграв 14 матчів за "Шахтар" в УПЛ, в яких відзначився 4 результативними передачами. Також бразилець зіграв 10 матчів за "гірників" в єврокубках.

Додо: кар'єра в "Шахтарі"