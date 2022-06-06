Бразильський крайній захисник Додо може покинути "Шахтар" цього літа.

Бразильський правий захисник "Шахтаря" Додо може перебратися з донецькго клубу в італійську Серію А.

Як повідомляє Tuttomercatoweb, "Фіорентина" зробила офіційну пропозицію "гірникам" по трансферу 23-річного футболіста.

Джерело не деталізує умови пропозиції, проте зазначає, що поки сума, яку готова заплатити за Додо "Фіорентина", далека від тієї, яку вимагає "Шахтар".

Відзначається, що керівництво "гірників" планує виручити за продаж Додо 15 мільйонів євро.

Італійські ЗМІ повідомляють, що нинішня пропозиція – перша спроба "Фіорентини" вступити в переговори з "Шахтарем" про можливість трансферу Додо.

У минулому сезоні Додо зіграв 14 матчів за "Шахтар" в УПЛ, в яких відзначився 4 результативними передачами. Також бразилець зіграв 10 матчів за "гірників" в єврокубках.

Додо: кар'єра в "Шахтарі"