Бразильський правий захисник "Шахтаря" Додо може перебратися з донецькго клубу в італійську Серію А.
Як повідомляє Tuttomercatoweb, "Фіорентина" зробила офіційну пропозицію "гірникам" по трансферу 23-річного футболіста.
Джерело не деталізує умови пропозиції, проте зазначає, що поки сума, яку готова заплатити за Додо "Фіорентина", далека від тієї, яку вимагає "Шахтар".
Відзначається, що керівництво "гірників" планує виручити за продаж Додо 15 мільйонів євро.
Італійські ЗМІ повідомляють, що нинішня пропозиція – перша спроба "Фіорентини" вступити в переговори з "Шахтарем" про можливість трансферу Додо.
У минулому сезоні Додо зіграв 14 матчів за "Шахтар" в УПЛ, в яких відзначився 4 результативними передачами. Також бразилець зіграв 10 матчів за "гірників" в єврокубках.
Додо: кар'єра в "Шахтарі"
- Додо є вихованцем бразильського клубу "Корітіба". Він прийшов у "Шахтар" взимку 2017 року за 2 мільйони євро.
- З "Шахтарем" Додо двічі ставав чемпіоном України, по одному разу вигравав Кубок і Суперкубок країни.
- Всього у складі "Шахтаря" Додо зіграв 97 ігор, в яких відзначився 5 забитими м'ячами і 17 гольовими передачами.
- Додо виступав за молодіжні збірні Бразилії різних вікових категорій.
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Додо в 20 мільйонів євро. Контракт захисника з донецьким клубом діє до літа 2025 року.