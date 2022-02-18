"Вершкові" бачать в Додо заміну Дані Карвахалю.

Правий захисник донецького "Шахтаря" Додо може перебратися до іспанського "Реалу" вже у найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє DefensaCentral.

"Галактикос" шукають дублера для 30-річного Дані Карвахаля. Джерело стверджує, що тренерський штаб Карло Анчелотті зацікавлений саме у кандидатурі Додо. Також мадридці думають щодо Ріса Джеймса з лондонського "Челсі".

"Шахтар" менше, ніж за 25 млн євро свою бразильську зірку не продасть. У поточному сезоні 23-річний Додо зіграв за "гірників" 26 поєдинків і віддав чотири асисти.

"Шахтар" вже офіційно придбав 17-річного Вінісіуса Тобіаса як заміну Додо на випадок трансферу останнього в топ-чемпіонат.

Додо: кар'єра