"Інтер" не зміг захистити свій титул.

Завершився сезон у Серії А, в якому доля золотих медалей вирішилася лише в останньому турі.

Претенденти на Скудетто, "Мілан" та "Інтер", синхронно перемогли по 3:0 в завершальному 38-му турі. Проте у команди Стефано Піолі був гандикап у два очки перед заклятим суперником.

"Мілан" став чемпіоном Італії 2021/2022! "Інтер" не зміг захистити свій титул, який вони здобули в минулому сезоні.

Це 19-й титул Скудетто для "Мілана", стільки ж у "Інтера". Більше за інших у чемпіонатах Італії – у "Ювентуса" (36). Востаннє "Мілан" вигравав Скудетто у 2011 році, коли їх тренував Массіміліано Аллегрі.

"Сассуоло" – "Мілан" – 0:3

Голи: Жиру, 17, 32, Кессьє, 36

"Інтер" – "Сампдорія" – 3:0

Голи: Перішич, 49, Корреа, 55, 57

Зауважимо, що в обох останніх чемпіонських складах "Мілана" грав нападник Златан Ібрагімович. Під час першого чемпіонства йому було лише 29 років, зараз йому вже 40. У сезоні 2010/11 він зробив 14+11 за системою гол+пас, у сезоні 2021/22 – 8+2.

Для 56-річного тренера "Мілана" Стефано Піолі це перший трофей у кар'єрі наставника.

Підсумкова турнірна таблиця Серії А сезону 2021/2022

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