"Барселона" не залишила шансів "Сельті" в матчі 36-го туру іспанської першості.

У вівторок, 10 травня, на стадіоні "Камп Ноу" в Барселоні в рамках 36-го туру іспанської Прімери сезону-2021/2022 "Барселона" приймала "Сельту". Господарі здобули перемогу з рахунком 3:1.

Рахунок був відкритий у першому таймі. На 30-й хвилині відзначився нападник Мемфіс Депай, йому асистував Усман Дембеле. На 41-й хвилині перевагу "Барси" подвоїв форвард П'єр-Емерік Обамеянг.

На 48-й хвилині форвард "синьо-гранатових" Обамеянг оформив дубль. Через дві хвилини забив страйкер "Сельти" Яго Аспас. На 58-й хвилині червону картку отримав захисник гостей Джейсон Мурільо.

"Барселона" – "Сельта" - 3:1

Голи: Депай, 30, Обамеянг, 41, 48 - Аспас, 50

"Барселона": Тер Штеген, Алвес (Мінгеса, 89), Р. Араухо (Ленгле, 68), Гарсія, Альба, Гаві, Ф. Де Йонг, Дембеле, Депай (Фаті, 64), Торрес (Пуч, 46), Обамеянг (Л. Де Йонг, 84)

"Сельта": Дітуро, Васкес (Мурільо, 46), Айду, Н. Араухо, Галан, Бельтран (Вейга, 90), Мендес, Суарес (Фонтан, 90), Серві (Соларі, 90+7), Гальярдо (Тапіа, 60), Аспас

Попередження: Гарсія, Ф. Де Йонг, Альба

Видалення: Мурільо, 58 (пряма червона)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що французький півзахисник "Барселони" Усман Дембеле зробив дві гольові передачі в цьому поєдинку. Ці результативні передачі стали для Дембеле 9-ю і 10-ю в 2022 році, і на сьогоднішній день ніхто не зміг віддати більше гольових передач в цьому році в топ-5 європейських ліг. Про це повідомляє Opta Sport.

На другому місці з 9 гольовими передачами в Лізі 1 розташувався нападник ПСЖ Ліонель Мессі.

Важку травму в протистоянні з "Сельтою" отримав захисник "Барселони" Рональд Араухо. У футболіста діагностовано струс головного мозку, повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових". Футболіст був доставлений в лікарню для подальшого обстеження. В ході другого тайму зустрічі Араухо зіткнувся головами з партнером по каталонській команді Гаві. Футболіст втратив свідомість і покинув поле на реанімобілі.

Перемога над "Сельтою" дозволила "Барселоні" встановити унікальний рекорд чемпіонату Іспанії: каталонці жодного разу не програли в 33 матчах (23 перемоги, 10 нічиїх), які проводилися у вівторок.

Після 36 зіграних матчів "Барселона" розташовується на другому місці в турнірній таблиці іспанської Прімери сезону-2021/2022. Каталонці набрали 72 очки. "Сельта" з 43 очками знаходиться на 11-й сходинці в таблиці.

Лідером чемпіонату з 81 очком в активі є мадридський "Реал", який достроково став чемпіоном Іспанії.

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