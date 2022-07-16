Роберт Левандовскі їде підкорювати Ла Лігу.

Один з найкращих нападників світу Роберт Левандовскі попрощався з мюнхенською "Баварією".

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.

33-річний поляк у найближчі 24 години підпише контракт з "Барселоною", зазначає авторитетне джерело. Іспанський клуб заплатить німецькому 45 мільйонів євро + 5 млн бонусами за феноменального бомбардира.

Раніше Левандовскі зізнався, чому вирішив покинути "Баварію".

"Барселона" у це трансферне вікно вже підписала на правах вільного агента Франка Кессьє, який виступав за "Мілан". Також каталонці в клубу АПЛ купили гравця збірної Бразилії.

"Баварія" замінить Левандовскі за допомогою Садіо Мане.

У 2021 році Левандовскі був близький до отримання "Золотого м'яча". Але в підсумку нагороду виборов Ліонель Мессі, а поляк був визнаний найкращим футболістом року за версією FIFA.

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