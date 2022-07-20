"Барселона" відвантажила шість голів у ворота суперника.

У середу, 20 липня, "Барселона" у рамках передсезонного турне по США провела товариський матч проти "Інтер Маямі", власником якого є легендарний екс-футболіст Девід Бекхем. Поєдинок завершився розгромною перемогою іспанського гранда з рахунком 6:0.

У першому таймі у складі "синьо-гранатових" відзначилися П'єр-Емерік Обамеянг, літній новачок Рафінья і Ансу Фаті. Після перерви голи забивали Гаві, Мемфіс Депай і Усман Дембеле.

Крім Рафіньї, за Барселону зіграли ще два новачки - захисник Андреас Крістенсен і півзахисник Франк Кессьє.

"Інтер Маямі" - "Барселона" - 0:6

Голи: Обамеянг, 19, Рафінья, 25, Фаті, 41, Гаві, 55, Депай, 69, Дембеле, 70

Огляд матчу:

Наступний товариський матч "Барселона" проведе проти мадридського "Реала". Гра запланована на 24 липня.

У першому турі нового сезону чемпіонату Іспанії "Барселона" зіграє 13 серпня. На своєму полі каталонці приймуть "Райо Вальєкано".

Раніше УНІАН повідомляв, що "Барселона" оголосила про перехід знаменитого польського нападника Роберта Левандовскі. Поляк став четвертим новачком іспанського гранда в літнє міжсезоння.

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