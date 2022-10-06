Анатолій Трубін 11 разів врятував свою команду у поєдинку проти мадридського "Реалу".

Голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін зробив 19 сейвів в трьох стартових турах групового етапу Ліги чемпіонів.

21-річний українець є лідером турніру сезону 2022/23 за цим показником.

11 сейвів воротар зробив у матчі з "Реалом" (1:2), 7 - у зустрічі з "Селтіком" (1:1), 1 - у грі з "Лейпцигом" (4:1).

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До трійки найкращих за числом сейвів також увійшли голкіпер "Аякса" Ремко Пасвеєр (16) та воротар "Рейнджерс" Аллан Макгрегор (15).

Нагадаємо, що раніше Трубін потрапляв до символічної збірної 2021 року серед гравців молодше 20 років. Transfermarkt оцінює Трубіна у 8 мільйонів євро.

У сезоні 2020-2021 Анатолій потрапляв до символічної збірної тижня в Лізі чемпіонів. Сейв українського воротаря був включений в число найкращих сейвів ЛЧ 2020-2021.

Додамо, що групу F з 9 очками в активі очолює "Реал". "Шахтар" з 4 балами залишився другим. "Лейпциг" набрав три бали та посідає третю позицію, а "Селтік" з 1 очком займає останнє місце.

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