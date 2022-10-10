"Шахтар" прийме чинного переможця Ліги чемпіонів у Варшаві.

У вівторок, 11 жовтня, в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийматиме мадридський "Реал".

Це буде номінально домашній матч для "гірників", адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Матч "Шахтаря" і "Реала" пройде у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Обслужить поєдинок "Шахтаря" проти "Реала" ізраїльська бригада арбітрів. Головним арбітром зустрічі призначений Орель Грінфельд. Допомагати йому будуть Рой Хассан і Ідай Ярконі. Четвертий суддя – Ейтан Шмулевіц. Арбітром VAR призначений італієць Марко Ді Белло.

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Шахтар - Реал Мадрид: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У матчі третього туру групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" програв "Реалу" в Мадриді з рахунком 1:2. Голами у складі "вершкових@ відзначилися бразильці Вінісіус Жуніор і Родріго Гоес. За "гірників" забив Олександр Зубков.

Шахтар - Реал Мадрид: трансляція

У прямому ефірі матч групи F між "Шахтарем" і "Реалом" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті повідомив, що планує надати відпочинок ключовим гравцям у матчі з "Шахтарем".

"Проведу велику ротацію проти "Шахтаря". У Мілітао м'язові спазми. Я не знаю, хто буде грати в захисті проти "Шахтаря", але хто б це не був, він буде добре діяти. У нас відданий колектив, який чудово грає", - наводить слова Анчелотті AS.

Додамо, що в групі F крім "Шахтаря" і "Реала" виступають також шотландський "Селтік" і німецький "РБ Лейпциг".

Шахтар - Реал Мадрид: перед матчем

У "вершкових" травмовані Тібо Куртуа, Едер Мілітао, Дані Карвахаль, Дані Себальос, Лука Модріч і Феде Вальверде. Місце у воротах займе українець Андрій Лунін.

У попередніх двох розіграшах Ліги чемпіонів "гірники" перетиналися з "Реалом" на груповому етапі. У сезоні 2020/21 на той момент команда Луїша Каштру двічі обіграла мадридський клуб на груповому раунді (3:2 і 2:0). У сезоні 2021/22 команда Роберто Де Дзербі двічі поступилася "королівському" клубу (5:0 і 2:1).

"Шахтар" у 1-му турі поточного розіграшу ЛЧ сенсаційно розбив "РБ Лейпциг", а потім зіграв внічию з "Селтіком". "Реал" обох цих суперників здолав.

Після трьох турів "гірники" з 4 балами посідають друге місце у турнірній таблиці групи F. Лідирує "Реал" - 9 балів. На третьому рядку з 3 очками йде "РБ Лейпциг", останнє місце за "Селтіком" - 1 бал.

Перед грою з "Шахтарем" мадридський "Реал" здобув перемогу в чемпіонаті Іспанії проти "Хетафе" (1:0).

Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін лідирує в поточному розіграші Ліги чемпіонів за кількістю сейвів. Український голкіпер відбив 19 ударів у трьох стартових турах групового етапу Ліги чемпіонів, 11 з яких припало на перший поєдинок з "Реалом".

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