Команда Карло Анчелотті набрала 18 балів та очолює турнірну таблицю.

У 6-му турі чемпіонату Іспанії з футболу відбулося мадридське дербі між "Атлетіко" та "Реалом".

На 18-й хвилині Родріго відкрив рахунок, а до кінця першого тайму Федеріко Вальверде подвоїв перевагу "вершкових". "Атлетіко" забив у відповідь один гол наприкінці поєдинку зусиллями Маріо Ермосо.

Таким чином команда Карло Анчелотті набрала 18 балів та очолює турнірну таблицю. Вони випереджають "Барселону" на два очки. "Атлетіко" з 10 балами - на сьомій позиції.

Відео дня

"Атлетіко" - "Реал" - 1:2

Голи: Ермосо, 83 - Родріго, 18, Вальверде, 36

"Атлетіко": Облак – Феліпе, Вітсель, Рейнілду – Льоренте, де Пауль (Мората, 62), Кондогб'я (Сауль, 81), Коке (Корреа, 73), Карраско (Ермосо, 72) – Грізманн, Жоау Фелікс (Матеус Кунья, 62)

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді (Рюдігер, 75) – Модріч (Камавінга, 82), Чуамені, Кроос (Асенсіо, 86) – Вальверде, Родріго (Себальос, 86), Вінісіус

Відео огляд гри

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