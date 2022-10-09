"Шахтар" спробує взяти реванш у "Реала" за поразку на "Сантьяго Бернабеу".

У вівторок, 11 жовтня, в рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийматиме мадридський "Реал".

Це буде номінально домашній матч для "гірників", адже через повномасштабне вторгнення РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено. Матч "Шахтаря" і "Реала" пройде у Варшаві на стадіоні Війська Польського.

Обслужить поєдинок "Шахтаря" проти "Реала" ізраїльська бригада арбітрів. Головним арбітром зустрічі призначений Орель Грінфельд. Допомагати йому будуть Рой Хассан і Ідай Ярконі. Четвертий суддя – Ейтан Шмулевіц. Арбітром VAR призначений італієць Марко Ді Белло.

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Шахтар - Реал: прогноз

У майбутній грі букмекери очікувано віддають перевагу чинному переможцю Ліги чемпіонів - "Реалу".

Успіх "Шахтаря" в цьому протистоянні оцінюється коефіцієнтом 7,30. Нічия - 5,50. Коефіцієнт на перемогу команди Карло Анчелотті - 1,39.

Найбільш вірогідним результатом поєдинку аналітики вважають перемогу "Реала" з рахунком 0:2. Коефіцієнт на даний результат - 8,10.

Гол "Шахтаря" в матчі проти "вершкових" оцінюється коефіцієнтом - 1,58. При цьому коефіцієнт на гол мадридців - 1,06.

Шахтар: виступи в Лізі чемпіонів-2022/2023

"Гірники" в першому турі групового турніру сенсаційно обіграли німецький "РБ Лейпциг" з рахунком 4:1. "Реал" у першому турі розібрався з "Селтіком" (3:0).

У другому турі "Шахтар" зіграв внічию з "Селтіком" у номінально домашній грі (1:1). Команда Карло Анчелотті перемогла "Лейпциг" (2:0).

У третьому турі "Шахтар "На виїзді поступився"Реалу" (1:2).

Після трьох турів "гірники" з 4 балами займають друге місце в турнірній таблиці групи F. Лідирує "Реал" - 9 балів. На третьому рядку з 3 очками йде "РБ Лейпциг", останнє місце за "Селтіком" - 1 бал.

Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін лідирує в поточному розіграші Ліги чемпіонів за кількістю сейвів. Український голкіпер відбив 19 ударів у трьох стартових турах групового етапу Ліги чемпіонів, 11 з яких припало на поєдинок з "Реалом".

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