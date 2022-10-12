Гол у складі "гірників" забив Олександр Зубков.

У вівторок, 11 жовтня, в рамках четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" приймав мадридський "Реал".

Зустріч проходила у Варшаві на стадіоні Війська Польського і завершилася внічию 1:1.

Олександр Зубков відкрив рахунок у грі на старті другого тайму. Михайло Мудрик віддав пас на хід, Богдан Михайличенко навісив з лівого флангу атаки, і Зубков головою відправив м'яч у кут воріт.

Відео дня

На 90+5 хвилині Антоні Рюдігер зрівняв рахунок у грі, забивши з передачі Тоні Крооса.

"Шахтар" - "Реал" - 1:1

Голи: Зубков, 46 - Рюдігер, 90+5

"Шахтар": Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Конопля, Степаненко, Мудрик (Петряк, 85), Судаков (Джурасек, 81), Бондаренко, Зубков (Л. Тейлор, 82), Траоре (Сікан, 76)

"Реал": Лунін, Менді (Алаба, 68), Рюдігер, Начо, Васкес, Кроос, Чуамені (Модріч, 57), Вальверде (Камавінга, 68), Азар (Вінісіус, 57), Бензема, Родріго (Асенсіо, 68)

Попередження: Конопля, 16, Бондаренко, 88 - Мілітао, 85

Відео голів:

Додамо, що в паралельному матчі суперники "Реала" і "Шахтаря" по групі F шотландський "Селтік" поступився німецькому "РБ Лейпциг" (0:2).

У наступному турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє в гостях проти "Селтіка", а німецький "РБ Лейпциг" прийме на своєму полі мадридський "Реал". Матчі заплановані на 25 жовтня.

Шахтар - Реал Мадрид: після матчу

"Шахтар" у 1-му турі поточного розіграшу ЛЧ сенсаційно розбив "РБ Лейпциг", а потім зіграв внічию з "Селтіком". "Реал" обох цих суперників здолав.

У третьому турі мадридський "Реал" на своєму полі здобув перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1. Голами у складі "вершкових" відзначилися бразильці Вінісіус Жуніор і Родріго Гоес. За "гірників" забив Олександр Зубков.

Після чотирьох турів "гірники" з 5 балами посідають третє місце в турнірній таблиці групи F. Лідирує "Реал" - 10 балів. На другій сходинці з 6 очками йде "РБ Лейпциг", останнє місце за "Селтіком" - 1 бал.

У попередніх двох розіграшах Ліги чемпіонів "гірники" перетиналися з "Реалом" на груповому етапі. У сезоні 2020/21 на той момент команда Луїша Каштру двічі обіграла мадридський клуб на груповому раунді (3:2 і 2:0). У сезоні 2021/22 команда Роберто Де Дзербі двічі поступилася "королівському" клубу (5:0 і 2:1).

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