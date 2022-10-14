Йожеф Сабо поділився своєю думкою про поразку "Динамо" в поєдинку проти "Ренна".

У четвер, 13 жовтня, в рамках четвертого туру групового турніру Ліги Європи УЄФА київське "Динамо" в номінально домашній грі програло "Ренну" з рахунком 0:1.

Легендарний у минулому футболіст і колишній тренер "біло-синіх" Йожеф Сабо прокоментував поразку киян у грі проти французького колективу.

"Французький "Ренн" сильніший і технічніший за "Динамо". Перемогли 0:1 - їм цього вистачило. Особисто для мене матч був не дуже цікавим. Не скажу, що були стовідсоткові моменти, але французи виглядали краще. На сьогоднішній день ми маємо таку гру у виконанні "Динамо".

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Я не розумію... Куди Луческу тільки не всовував Гармаша. Караваєв добре виглядав - працьовитий, забивав, а він його не ставить. Будь-який хороший футболіст, якщо він буде сидіти на лавці запасних, вийшовши на 10-15 хвилин, нічого не покаже. Не розумію, навіщо брали новачків, або на заміні, або не в заявці. Хоча б на тайм їх поставити... Скільки гравців в запасі сидять, а грають одні й ті ж", - наводить слова Сабо сайт 1927.kiev.ua.

Колишній тренер "Динамо" також відзначив проблеми команди Мірчі Луческу в атакуючій лінії.

"Чого не вистачає в грі "Динамо"? Вони працюють на футбольному полі - саме працюють, стараються, але не виходить. В атаці взагалі нічого немає. "Динамо" не може забити", - сказав Сабо.

Крім того, Йожеф Сабо висловив свою думку щодо можливої відставки Мірчі Луческу з поста головного тренера київського "Динамо".

"Чи варто "Динамо" зараз міняти тренера? Вже говорилося, що керівництво клубу все влаштовує і його не звільнять. Він може тільки сам піти", - зазначив фахівець.

Результати "Динамо" в Лізі Європи-2022/2023

"Динамо" програло всі чотири матчі на стадії групового турніру Ліги Європи УЄФА. "Біло-сині" поступилися в першому турі "Фенербахче" ( 1:2), у другому турі програли кіпрському клубу АЕК Ларнака (0:1) і двічі були обіграні французьким "Ренном" (1:2, 0:1).

"Біло-сині" продовжили свою домашню безвиграшну серію в Лізі Європи до 6 матчів (3 нічиї та 3 поразки). Тим самим кияни перевершили український антирекорд, що належав "Динамо" на пару з "Зорею". Останню перемогу в рідних стінах в Лізі Європи "біло-сині" здобули 19 вересня 2019 року, обігравши в групі "Мальме" з рахунком 1:0.

Команда Мірчі Луческу втратила шанси вийти в плей-офф Ліги Європи, але все ще зберігає шанс пробитися в Лігу конференцій. Для цього потрібно обійти в турнірній таблиці кіпрський клуб АЕК Ларнака.

Після чотирьох зіграних турів в активі "Динамо" 0 набраних очок і "біло-сині" займають останнє місце в турнірній таблиці групи В. АЕК з 3 очками йде на третій сходинці. Лідирують у квартеті турецький "Фенербахче" і французький "Ренн", в активі яких по 10 набраних балів.

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