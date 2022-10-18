"Верес", "Олександрія" та "Зоря" здобули перемоги у 8-му турі УПЛ.

У вівторок, 18 жовтня, були зіграні три матчі в рамках восьмого туру чемпіонату України з футболу.

У першому матчі ігрового дня "Львів" на власному полі програв рівненському "Вересу" з рахунком 1:3.

Першими вперед вийшли в цій грі господарі поля - відзначився Владислав Бугай. Проте всього три хвилини знадобилося підопічним Юрія Вірта, щоб зрівняти рахунок. Дебютний гол у цьому сезоні забив Микола Гайдучик.

У середині другого тайму гості протягом двох хвилин вирішили результат зустрічі. Голи на свій рахунок записали Семен Вовченко та Станіслав Шарай.

"Львів" - "Верес" - 1:3

Голи: Бугай, 14 - Гайдучик, 17, Вовченко, 67, Шарай, 69

"Львів": Пономаренко, Бусько (Якимів, 70), Муравський (Вовкун, 46), Крушинський (Нікітюк, 46), Мільченко, Полегенько, Васильєв, Шишка (Мишенко, 56), Бойко, Нич (Михайлов, 74), Бугай

"Верес": Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Пасіч, Кльоц (Лебеденко, 80), Кучеров, Сергійчук (С. Шестаков, 81), С. Шарай, В. Шарай (Квасний, 88), Гайдучик (М. Шестаков, 78)

Попередження: Мільченко, Крушинський, Бусько, Шишка, Вовкун, Васильєв, Мишенко - Гагун, В. Шарай, Сергійчук

Огляд матчу:

"Олександрія" в цьому турі приймала на своєму полі "Кривбас". Гра вийшла дуже бойовою і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Відкрити рахунок "Олександрії" допоміг хавбек "Кривбасу" Дмитро Хомченовський, який забив гол у власні ворота на 7-й хвилині гри.

Подвоїв перевагу господарів поля і встановив остаточний рахунок на табло Максим Третьяков, який забив на 61-й хвилині з передачі Владислава Калитвинцева.

"Олександрія" - "Кривбас" - 2:0

Голи: Хомченовський, 7 (авт.), Третьяков, 60

"Олександрія": Білик, Цуріков, Бабогло, Дячук, Мірошниченко, Рибалка (Мельник, 78), Дрішлюк, Демченко (Ковалець, 46), Третьяков, Кожушко (В. Волошин, 46), Калитвінцев (Шулянський, 88)

"Кривбас": Сарнавський, Якимець, Стецьків (Зотько, 70), Ловрич, Опанасенко (Нікітішин, 71), Капіч, Хомченовський, М. Волошин, Татарков, Задерака, Хобленко (Устименко, 40)

Попередження: Бабогло, 33, Дячук, 49, Рибалка, 73, Мельник, 90+1 - Задерака, 34, Устименко, 52, М. Волошин, 80

Вилучення: Дячук, 74 (друге попередження) - М. Волошин, 80 (друге попередження)

Огляд матчу:

У третьому матчі ігрового дня одеський "Чорноморець" з розгромним рахунком програв луганській "Зорі" (0:4).

Всі питання про переможця були закриті ще в першому таймі. "Чорно-білі" відзначилися трьома взяттями воріт у виконанні Сергія Булеци, Назарія Русина та Ігоря Кірюханцева, який забив свій третій гол у трьох матчах за "Зорю".

Остаточний рахунок поєдинку встановив Євгеній Шахов, для якого цей гол став дебютним у складі команди Патріка Ван Леувена.

"Чорноморець" - "Зоря" - 0:4

Голи: Булеца, 17, Кірюханцев, 30, Русин, 44, Шахов, 87

"Чорноморець": Непогодов, Салюк (Штогрін, 46), Єрмаков, Джеймс, Путря (Гладкий, 67), Наумець (Бадібанга, 46), Юсов, Бобко (Філі, 66), Брагару, Кузик (Литвиненко, 76), Політило

"Зоря": Мацапура, Данченко, Імереков, Батагов, Бутко, Шахов, Кірюханцев (Луньов, 89), Чурко (Бражко, 73), Булеца (Михайленко, 90), Русин (Алефіренко, 78), Нагнойний (Антюх, 73)

Попередження: Шах

Огляд матчу:

УПЛ: турнірне становище команд

"Верес" завдяки перемозі над ФК "Львів" зміг піднятися на третє місце, маючи в активі 14 очок. "Львів" з 5 очками займає 12-е місце в турнірній таблиці.

Луганська "Зоря" піднялася на четверте місце, набравши 13 балів. "Олександрія" розташувалася слідом за "Зорею", на 5-й сходинці також з 13 очками.

"Кривбас" набрав три очки і займає 15-е місце в турнірній таблиці. "Чорноморець" залишається поки найгіршою командою УПЛ з двома набраними балами за сім ігор.

Лідирує в чемпіонаті УПЛ "Дніпро-1". У команди Олександра Кучера 18 набраних очок за 6 зіграних матчів.

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