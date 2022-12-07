Вартість 21-річного вінгера "Шахтаря" за три місяці зросла на 25 мільйонів євро.

Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик подорожчав на 25 мільйонів євро і став найдорожчим футболістом в історії української Прем'єр ліги.

Про це повідомляє оновлений рейтинг авторитетного порталу Transfermarkt.

У вересні 21-річний вінгер стояв 15 мільйонів євро. Тепер Мудрика оцінюють в 40 мільйонів євро. Це рекордна вартість футболіста в історії УПЛ.

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На другому місці в списку найдорожчих гравців УПЛ розташувався Віктор Циганков, ціна на якого впала на 3 мільйони євро і зараз становить 22 мільйони євро. Третя сходинка залишилася за Іллею Забарним, ціна якого залишилася незмінною - 15 мільйонів євро.

Топ-5 закривають гравці "Шахтаря" Анатолій Трубін і Микола Матвієнко, вартість яких оцінюється в 11 мільйонів євро. Артем Довбик розташувався на 6 сходинці з ціною в 10 мільйонів євро - вартість збільшилася на 4 мільйони євро.

Топ-10 найдорожчих гравців УПЛ

Варто відзначити, що Михайло Мудрик тепер найдорожчий гравець не тільки в УПЛ, але і всієї України. Вінгер "Шахтаря" обійшов за вартістю Олександра Зінченка. Ціна на захисника лондонського "Арсеналу" - 32 мільйони євро.

Нагадаємо, в поточному сезоні Мудрик зіграв за "Шахтар" 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його контракт з "гірниками" діє до 31 грудня 2026 року.

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