Переговори між "Шахтарем" і "Арсеналом" по трансферу Мудрика тривають.

Лондонський "Арсенал" напередодні зробив офіційну пропозицію "Шахтарю" по трансферу вінгера "гірників" Михайла Мудрика. Донецький клуб відповів відмовою.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про переговори з грандом АПЛ з приводу переходу талановитого українського футболіста.

"Переговори тривають. Пропозиції ми отримуємо, але не ті, що хотіли б бачити у себе на столі. Зараз, буквально через 5 хвилин, буду телефонувати "Арсеналу".

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Ми відкриті для переговорів, готові обмінятися думками, цифрами. Домовимося - значить, домовимося. Ні - значить, наступного разу", - наводить слова Палкіна прес-служба "Шахтаря".

За інформацією ЗМІ, "Арсенал" запропонував за перехід Мудрика 40-45 мільйонів євро плюс 20 мільйонів євро в якості бонусів. Це не влаштовує "гірників", але лондонський клуб продовжує переговори і серйозно налаштований, щоб підписати українця в зимове трансферне вікно.

Варто зазначити, що сам Мудрик не приховує своєї симпатії до "Арсеналу" і бажає перейти саме в лондонський клуб.

У поточному сезоні Михайло зіграв у складі "Шахтаря" в 18 матчах і забив 10 м'ячів. Контракт 21-річного вінгера з "гірниками" розрахований до 2026 року.

Портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість Мудрика в 40 мільйонів євро.

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