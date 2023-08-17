"Дженоа" зацікавлений підписати українського півзахисника.

Півзахисник "Марселя" та збірної України Руслан Маліновський близький до трансферу у італійський "Дженоа".

Авторитетний інсайдер Ніколо Скіра повідомляє, що "Дженоа" орендує Маліновського з правом викупу.

Додамо, що цього літа "Марсель" змінив тренера: замість Ігоря Тудора команду очолив Марселіно Гарсія Тораль і Маліновський з ним не знайшов спільну мову. Внаслідок конфлікту клуб не включив українця в заявку на жоден з трьох стартових матчів нового сезону.

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Руслана виставили на трансфер і, за інформацією різноманітних медіа, атакувального півзахисника хотіли придбати "Бешикташ", "Торіно", "Болонья" й "Монца".

"Дженоа" розпочне новий сезон Серії А 19 серпня матчем проти "Фіорентини". У минулому сезоні "грифони" виступали у Серії Б. Нагадаємо, що восени 2021 року Андрій Шевченко очолив "Дженоа". На посту головного тренера він протримався недовго - у січні 2022 року українець пішов у відставку після низки поразок.

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