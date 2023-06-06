Руслан Малиновський трьома словами охарактеризував окупантів.

Один з лідерів національної збірної України Руслан Малиновський, який грає за французький "Марсель", відреагував на новину про підрив росіянами Каховської ГЕС.

У своєму Твіттері 30-річний футболіст опублікував знімок із затопленим футбольним стадіоном у Новій Каховці, який підписав трьома словами, що характеризують російських окупантів.

"Паразити. Пліснява. Гній", - написав Малиновський.

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Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Повністю зруйновано дамбу та машинний зал ГЕС. Вода з водосховища почала затоплювати міста і села, почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Повідомляється, що внаслідок катастрофи близько 80 населеним пунктам загрожує підтоплення.

Через підйом рівня води в Новій Каховці затоплено стадіон "Енергії". Аналогічна ситуація в Антонівці, де під водою опинився місцевий стадіон "Дніпро".

В "Укргідроенерго" повідомили, що підірвана окупантами Каховська ГЕС не підлягає відновленню.

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