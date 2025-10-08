Португальський футболіст домігся цього завдяки новому контракту.

Португальський футболіст Кріштіану Роналду домігся ще одного вражаючого досягнення, але вже поза полем. Він став першим футболістом-мільярдером. За більш ніж два десятиліття виступів у найбільших європейських клубах, включно з "Манчестер Юнайтед" і "Ювентусом", 40-річний португалець не соромився заробляти на своїй популярності, співпрацюючи з брендами на кшталт Armani і Nike.

Але саме зараз, на заході ігрової кар'єри, він увійшов у топ найбагатших спортсменів, підписавши в червні новий контракт із саудівським клубом "Аль-Наср" вартістю понад $400 млн, пише Bloomberg.

Статки Роналду, за даними індексу мільярдерів, досягли $1,4 млрд, що робить його першим футболістом, який досяг такого рівня за оцінкою цього рейтингу. Тривалий час він і Ліонель Мессі, з яким Роналду змагається за звання найвидатнішого гравця, заробляли приблизно однаково. Але 2023 року їхні шляхи різко розійшлися: Роналду перейшов на Близький Схід, а Мессі - в MLS, в "Інтер Маямі". При цьому аргентинець отримає частку в клубі після завершення кар'єри, що може знову наблизити його до доходів Роналду.

Багато хто здивувався, коли Роналду приєднався до відносно невідомого клубу "Аль-Наср" з Ер-Ріяда, заявивши - з притаманною йому упевненістю - що шукає новий виклик після того, як "виграв усе" в Європі. Хоча дехто сумнівався в його амбіціях на полі, трансфер забезпечив один із найбільших контрактів в історії футболу і найвищий середньорічний дохід для спортсмена. Саудівські заробітки також не оподатковуються, а контракт, за повідомленнями, включає частку в клубі та доступ до приватного літака, пише ЗМІ.

Роналду заробив понад $550 млн у зарплаті з 2002 по 2023 роки. Він також підписав десятирічний контракт із Nike майже на $18 млн на рік та інші рекламні контракти з брендами Armani і Castrol, що додало понад $175 млн до його статків. Перехід в "Аль-Наср" у 2023 році приніс йому близько $200 млн на рік без податків, включно з бонусом за підписання $30 млн.

Мессі за кар'єру заробив понад $600 млн до вирахування податків, включно з $20 млн гарантованої річної зарплати з 2023 року. Повідомляється, що у нього також є угода про частку доходів з Apple.

Гарантований дохід Мессі за останні два сезони становить лише близько десятої частини доходу Роналду за той самий період.

