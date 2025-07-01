Поки що відомо, що легендарний португалець ще побігає.

Португальський футболіст Кріштіану Роналду дав ясно зрозуміти, що ставати тренером після завершення кар'єри гравця не буде.

Однак, 40-річний Роналду гратиме ще щонайменше два роки після вигідного продовження контракту з саудівським клубом Al-Nassr, який розрахований до 2027 року, пише Mirror.

Згідно з новим контрактом щодня п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" зароблятиме непристойно багато - 488 тис. фунтів стерлінгів, що принесе йому запаморочливі 492 млн фунтів стерлінгів за наступні кілька сезонів.

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Видання зазначило, що тільки за продовження контракту керівництво Al-Nassr дало йому 24,5 млн фунтів стерлінгів.

Роналду вже є найбільш високооплачуваним спортсменом у світі, заробляючи 206 млн фунтів стерлінгів на рік.

"Не дивно, що він планує жити як "король" після того, як повісить бутси на цвях, замість того, щоб зайнятися тренерською діяльністю", - написало видання.

Після того, як Роналду підписав новий дворічний контракт, його запитали, чи планує він працювати тренером, і його відповідь була категоричною:

Я ніколи не стану тренером. Ніколи. Це дуже складна робота, і вона не входить у мої плани ні через 5, ні через 10, ні через 20 років".

Видання зазначило, що Роналду, вочевидь, не змінив своєї думки з січня 2016 року. Пості 10 років назал зірка футболу заявив журналістам: "Є інше життя після футболу. Я думаю, що спочатку це буде важко, але якщо ви запитаєте мене, чи хочу я бути тренером, я відповім "ні"".

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Учора стало відомо, що Роналду вижив з "Аль Насра" легендарного футболіста. За його сприяння фахівець залишить команду.

А наприкінці травня португалець став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії. Йому знову вдалося обійти всіх.

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