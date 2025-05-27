Португальський футболіст знову обійшов усіх.

Футбольний сезон у Саудівській Аравії, як і в багатьох інших лігах, був офіційно завершений. Легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду, який два сезони виступав за "Аль-Наср", став найкращим бомбардиром Про-ліги, забивши 25 голів.

Хоча його клуб посів третє місце в турнірній таблиці, набравши 70 очок. В останньому турі "Аль-Наср" програв клубу "Аль-Фатех" із рахунком 2:3. Роналду в цьому матчі забив один гол, на 42 хвилині.

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" в поточному сезоні провів 41 матч у всіх турнірах, в яких забив 35 голів і віддав 4 результативні передачі. У розіграші Ліги чемпіонів АФК 2024/2025 років 40-річний форвард відзначився 8 разів у 8 матчах.

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Статистика Роналду в сезоні 2024/2025 виглядає наступним чином:

Про-ліга Саудівської Аравії - 30 матчів, 25 голів, 3 асисти

Ліга чемпіонів АФК - 8 матчів, 8 голів

Суперкубок Саудівської Аравії - 2 матчі, 2 голи, 1 асист

Кубок Саудівської Аравії - 1 матч

Найближчим суперником за кількістю забитих м'ячів у "Про-лізі Саудівської Аравії" є Іван Тоні, який перейшов із "Брентфорда" - 23 голи, з яких 10 забиті з пенальті.

Що ще відомо про Кріштіану Роналду

Раніше УНІАН повідомляв, як Роналду відреагував на дебют сина за збірну Португалії з футболу. 14-річний гравець дебютував з лави запасних за збірну країни до 15 років на міжнародному турнірі імені Влатка Марковича в Хорватії.

Крім того, голкіпер, який грав із Роналду, розповів, яким насправді був футболіст поза грою. "Він був просто одним із хлопців, але він був робочою конячкою, і він дуже рідко просто сидів, балакав або добре проводив час", - розповів Бен Фостер.

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