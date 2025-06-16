Португальський футболіст уже поступається юному футболісту в зрості.

Легендарний футболіст, 40-річний португалець Кріштіану Роналду поділився фотографіями, на яких постав разом з одним зі своїх синів.

На знімках нападник саудівського "Аль-Насра" зображений із 14-річним Роналду-молодшим у спортзалі. І як видно, хлопець уже вищий за свого зіркового батька.

"Який батько, такий і син", - написав Кріштіану в публікації в соціальній мережі Instagram.

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Хлопець, як відомо, у травні дебютував за збірну Португалії U-15.

"Як я пишаюся тим, що у нашого Кріштіану вже є наступник і що він добре представлений", "Джуніор занадто великий, йому доведеться відправитися в НБА", "Джуніор уже наздогнав тебе [Кріштіану]... Такими темпами він виросте до 2 метрів", - пишуть користувачі в коментарях.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Кріштіану став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії. Він забив 25 голів, але так і не зміг разом із клубом посісти першу позицію. "Аль-Наср" навіть другим не став.

Спортсмен також відповів, чи планує перейти в інший клуб. Адже його нинішній контракт з "Аль-Насром" закінчується 30 червня. І головним питанням залишається - чи залишиться Роналду в Саудівській Аравії, чи вирішить закінчити кар'єру в якомусь іншому клубі. Наприклад, у рідному "Спортингу".

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