Роналду обрав головного тренера для себе та свого саудівського клубу

Головним тренером клубу "Аль-Наср" став співвітчизник Роналду – зірка португальського футболу 70-річний Жорже Жезуш.

Португальський тренер Жорже Жезуш підписав контракт із саудівським клубом "Аль-Насром" терміном на рік. Про це повідомили на офіційному акаунті клубу в Instagram.

Як пише sport.ua, раніше Жезуш працював у Саудівській Аравії із командою "Аль-Хіляль", яку залишив у червні 2025 року. "Аль-Хіляль" під керівництвом Жезуша у минулому сезоні посів другу сходинку національного чемпіонату.

В "Аль-Насрі" португалець змінив італійського фахівця Стефано Піолі, який був звільнений після невтішних результатів команди, додає видання.

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70-річний Жорже Жезуш зізнався журналістам, що прийняв запрошення клубу тільки тому, що там зараз грає Криштіану Роналду. За його словами, він не міг відмовитися від подібного виклику.

"Без нього мене б там не було", - сказав він.

За його словами, він легко порозуміється з Роналду, оскільки вони говорять спільною мовою. Він каже, що допоможе Роналду досягти успіхів та завоювати трофеї у Саудівській Аравії.

Футбол на Близькому Сході

Нагадаємо, що переговори про перехід у саудівський клуб "Аль-Ахлі" веде Ліонель Мессі. Його контракт з "Інтер Майамі" закінчується в грудні, а ознак продовження немає. "Барселона", колишній клуб аргентинця, акож зацікавлена у його поверненні, але фінансово вигідний перехід в "Аль-Ахлі" теж не виключають.

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