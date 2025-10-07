Арда Туран поставила перед гравцем завдання.

Бразильський центральний захисник донецького "Шахтаря" Марлон Сантос провів лише 24 хвилини на полі в поточному сезоні. Його відсутність у всіх турнірах пояснюється... проблемою із зайвою вагою, заявив український журналіст Михайло Співаковський на Youtube-каналі "ТаТоТаке".

Головний тренер донецького клубу Арда Туран не дає Сантосу ігрової практики, адже той зі США повернувся із зайвими кілограмами.

"У нас виникли питання, куди подівся Марлон Сантос, тому що, по суті, ми бачили його тільки на трибунах, а в останньому матчі він вийшов у "пуховику", так, і побився з Асінором. З того, що я знаю і про що дізнався, Марлон Сантос має повернутися на поле вже найближчим часом. У гравця була зайва вага, тому він не тільки своєю позицією, а й якоюсь аурою нагадував Ярослава Ракицького", - зазначив Співаковський.

Відео дня

Інші новини про донецький "Шахтар"

Раніше УНІАН повідомляв, що "Динамо" і "Шахтар" дізналися всіх своїх суперників в основному етапі Ліги конференцій УЄФА.

Суперники донецького клубу:

"Легія" (вдома);

"Шемрок Роверс" (у гостях);

"Рієка" (удома);

"Абердин" (у гостях);

"Брейдаблік" (удома);

"Хамрун Спартанс" (у гостях).

Крім того, ми розповідали, що "Шахтар" уже встиг здобути одну перемогу в рамках Ліги конференцій. У рамках першого туру гірники зіграли з шотландським "Абердином".

Вас також можуть зацікавити новини: