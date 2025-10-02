Гра відбувалася у Шотландії.

В рамках першого туру основного етапу Ліги конференцій між собою зіграли донецький "Шахтар" та шотландський "Абердін". Зустріч закінчилася з рахунком 2:3 на користь українського клубу.

Матч почався вкрай невдало для гірників: вже на 8-й хвилині Карлссон реалізував пенальті. На 39-й хвилині Назарина ударом у дальній кіт воріт зрівняв рахунок у поєдинку.

На початку другого тайму "гірників" вивів уперед Феррейра, який пробив головою повз голкіпера суперників. На 60-й хвилині Педро Енріке збільшив перевагу "Шахтаря", прошивши Мітова ударом в один дотик. Через дев'ять хвилин перевага українського клубу знову скоротилась до одного гола: Девлін зіграв на добиванні після влучання м'яча у поперечку.

Відео дня

Ліга конференцій УЄФА. 1-й тур.

"Абердін" - "Шахтар" - 2:3

Голи: Карлссон, 8 (пен.), Девлін, 69 - Назарина, 39, Лукас, 54, Педріньйо Азеведо, 59

Попередження: Карлссон, 49, Лазетич, 67, Гельтне-Нільсен, 71, Девлін, 75 - Педріньйо Азеведо, 20, Матвієнко, 67, Різник, 89, Вінісіус, 90+2

"Абердін": Мітов - Доррінгтон, Мілн, Кнустер - Кескінен, Кларксон (Полвара, 65), Палаверса (Гельтне-Нільсен, 64), Армстронг (Шинні, 64), Девлін (Нісбет, 86) - Карлссон (Єнгі, 85), Лазетич.

"Шахтар": Різник - Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус - Марлон Гомес (Грам, 90), Назарина, Очеретько - Педріньйо да Сілва (Ізакі, 75), Еліас (Мейрелліш, 75), Лукас (Конопля, 82).

Виступи українських клубів в єврокубках

2 жовтня, "Динамо" зустрічалось із англійським "Крістал Пелес" у матчі 1-го туру основного раунду Ліги конференцій. Матч у польському місті Люблін, де кияни приймають своїх суперників у єврокубках, закінчився поразкою "Динамо" з рахунком 0:2.

Вас також можуть зацікавити новини: