Матч пройшов у Польщі на стадіоні "Арена Люблін".

Київське "Динамо" невдало стартувало в основному раунді Ліги конференцій, програвши англійському клубу "Крістал Пелес" з рахунком 0:2.

Рахунок у матчі на 31-й хвилині відкрив Муньйос, який по недосяжній для Нещерета траєкторії відправив м'яч у дальній кут воріт після навісу Піно. У другому таймі перевагу англійців подвоїв Нкетіа: він у дотик пробив голкіпера киян після прострілу з флангу все того ж Піно. На 74-й хвилині лондонці залишились у меншості, але "Динамо" не спромоглось забити навіть один гол.

Ліга конференцій. Основний раунд. 1-й тур.

Відео дня

"Динамо" Київ - "Крістал Пелес" - 0:2

Голи: Муньйос , 31, Нкетіа, 58

Попередження: Тіаре, 33 - Хьюз, 38, Соса, 74

Червона картка: Соса, 76 (друге попередження)

"Динамо" Київ: Нещерет - Михавко (Волошин, 33), Тіаре, Біловар, Тимчик (Караваєв, 81) - Бражко - Дубінчак, Шапаренко (Бленуце, 81), Яцик (Піхальонок, 67), Ярмоленко (Огундана, 67) - Герреро.

"Крістал Пелес" : Хендерсон - Геї, Лакруа, Річардс - Соса, Хьюз (Лерма,52) , Вортон, Муньйос (Кардінес, 88) - Піно (Сарр, 69), Матета (Нкетіа, 46), Камада (Девенні, 69).

Матч пройшов у Польщі на стадіоні "Арена Люблін".

Новини футболу

Футбольні клуби "Динамо" та "Шахтар" зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка України. Про це стало відомо за результатами жеребкування, яке відбулося у п'ятницю, 26 вересня, в Києві. Матчі 1/8 фіналу Кубка України відбудуться з 28 до 30 жовтня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: